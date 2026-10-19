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В реанимации остается 4-летняя, выпавшая с 5 этажа в Волжском

Общество 19.10.2026 11:30
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19.10.2026 11:30


Врачи продолжают делать все возможное для поправки 4-летней девочки, выпавшей из окна квартиры, расположенной на пятом этаже МКД в городе Волжском. 

Напомним, трагедия разыгралась 13 октября на улице Луганской, 1. Как ранее сообщалось, мать девочки оставила детей дома под присмотром одного из родственников, который не уследил за ребенком. Девочка влезла на окно, облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. 

С места происшествия ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. На текущий момент состояние девочки оценивается как тяжелое.

– Ребенок продолжает лечение в условиях реанимации, – прокомментировали в облкомздраве. 

Обстоятельства трагедии, напомним, выясняют сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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