МЧС предупредило о первых заморозках в Волгоградской области





В МЧС России по Волгоградской области предупредили жителей региона о первых заморозках. По данным Волгоградского ЦГМС, уже в ближайшие дни температура воздуха достигнет отрицательных отметок.

– 20 октября днём местами порывы 12–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 7...12º, днём +15…+20°, а в отдельных районах до +24°. 21 октября ночью ожидается 4...9º, однако при прояснении температура воздуха опустится до 1…+4°. Днем солнце прогреет воздух до +16…+21°, – сообщили синоптики.

22 октября ночью 4...9º, при прояснении также стоит ожидать минусовых температур – -1…+4°. Днем температура поднимется до +19°.