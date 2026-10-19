В зоне СВО погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» Роман Осипов





В Волгограде простятся с погибшим в ходе специальной военной операции бойцом из отряда «Бессмертный Сталинград» Романом Осиповым с позывным «Топор». Как сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов, Роман вырос в Кировском районе Волгограда, с юных лет занимался спортом и единоборствами, а также работал сварщиком на «Волгограднефтемаше».

С сентября 2022 года Роман участвовал в специальной военной операции в качестве штурмовика и разведчика. Свой боевой путь он начал со срочной службы в 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде. В ходе СВО прошёл через бои за Константиновку, Новомихайловку, Марьинку и Яблоновку, оставаясь надёжным товарищем и настоящим профессионалом.

– Он навсегда остался в строю. Светлая память настоящему воину, защитнику Русской Земли, сыну великого Сталинграда, – говорится в сообщении.

Прощание с Романом Осиповым состоится 19 октября в 12:00 на кладбище Кировского района.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me