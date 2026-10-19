СК проверит обстоятельства гибели волгоградца при пожаре в хуторе

Вечером 18 октября в хуторе Антоновск Октябрьского района Волгоградской области загорелся частный дом. При тушении пожара было обнаружено тело 58-летнего местного жителя.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении – очаг находился на диване. Мужчина проживал с отцом, которому удалось выбраться из горящего дома. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи Светлоярского межрайонного отдела проводят процессуальную проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.