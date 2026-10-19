ВС РФ поразили сухогруз с грузами для ВСУ в направлении Одессы





Вооружённые силы России продолжают наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как ранее сообщалось информагентством, в ночь на 19 октября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет и БПЛА, а также центру обработки данных в Киеве и Киевской области.

В результате удара на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

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