Один из раненых при атаке БпЛА на Кубань остается в реанимации





Один из двух пострадавших при атаке украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края 26 сентября выписан из больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, передает ИА «Живая Кубань».

В результате удара ВСУ по территории Кубани травмы получили два человека. Оба были госпитализированы. Как уточнили в региональном Минздраве, второй раненый продолжает лечение. Его состояние оценивают как тяжёлое.

По данным властей, в результате атаки 26 сентября на Кубани погибли три человека. Обломки дрона повредили жилой дом и вызвали возгорания на двух предприятиях. Кроме того, без электричества остались 26 тысяч жителей.