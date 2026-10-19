



С 10 ноября в России начнет действовать новый национальный стандарт, регламентирующий, как должны размещаться и обустраиваться остановки общественного транспорта. Об этом сообщил Минтранс России – уведомление об утверждении документа опубликовано на сайте Росстандарта.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новый ГОСТ, документ разработан с учетом современных требований к безопасности, комфорту пассажиров и доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Что принципиально важно для жителей Волгограда, стандарт установит нормативы расстояния между остановками, требования к посадочным площадкам, освещению и информированию пассажиров. Применять новый ГОСТ будут при строительстве новых остановок и плановом обновлении уже существующих. Документ призван сформировать единый подход к их обустройству на всей территории страны.

Итак, какими с 10 ноября должны будут стать остановки общественного транспорта в Волгограде?

Где поставят остановки

В условиях городской застройки расстояние между остановками в обычных условиях должно составлять от 400 до 600 метров, а в стеснённых условиях – не менее 320 метров. В центре населённых пунктов этот показатель может быть уменьшен до 200 метров.

Отдельные нормативы предусмотрены для улиц с экспресс-сообщением – там остановки должны размещаться на расстоянии от 800 до 1200 метров (в стесненных условиях – от 640 метров). Расстояние между остановками также рекомендуется определять с учетом плотности населения: в районах с высокой плотностью – от 200 до 300 метров, со средней – от 300 до 400, с низкой – от 400 до 600.

Каким должен быть павильон?

Согласно документу, павильоны делятся на два типа – открытые и закрытые. В закрытых должно быть не менее трёх стен, доходящих до перекрытия. Внутри павильона рекомендуется предусматривать скамью со спинкой и подлокотниками , а для маломобильных групп населения — место для инвалидной коляски размером не менее 0,9 на 1,2 метра.

Расстояние от края проезжей части до края козырька павильона должно быть не менее 1,5 метра (в стесненных условиях допускается уменьшить до 0,6 метра). Внутренняя высота павильона – не менее 2,25 метра.

Отметим, что ГОСТом допускается организация остановок без боковых стен, что нередко можно встретить в Волгограде.

– Допускается устанавливать павильоны без боковых стен (панелей) в случаях необходимости обеспечения нормативной ширины тротуара, – цитата из документа.

При этом разработчики ГОСТа соглашаются, что открытые остановки плохи тем, что не обеспечивают достаточной защиты от выбросов из-под колес проезжающего транспорта, атмосферных явлений в период ожидания и при посадке.

Вместе с тем, закрытые остановки, о которых мечтали бы жители Волгограда, по мнению авторов норматива, ухудшают зрительный контроль дорожной обстановки и неудобны при размещении инвалидных и детских колясок.





Идеальными признаются закрытые остановки с дополнительной секцией и козырьком, так как это и большая вместимость, и защита от осадков, и возможность размещения инвалидных и детских колясок одновременно. Единственное неудобство – ограниченный контроль за дорожной обстановкой со стороны пассажиров.

Напомним, что в Волгограде до ЧМ-2018 многие остановочные павильоны были именно комбинированного типа. Например, остановка с павильонами и козырьком располагалась на остановке «Ул. Раздольная» в Дзержинском районе. Здесь горожане могли переждать с комфортом непогоду в ожидании транспорта. Однако уже 8 лет жители Ангарского вынуждены ждать трамвай и маршрутку, ютясь вместо этого на остатках битого фундамента. К слову, на той же остановке, но на противоположной стороне, городские власти соорудили нечто, напоминающее насест – в прямом смысле слова из палок без стен, что, очевидно, никак не укладывается в новый стандарт.

Что ещё появится на остановках

Помимо обязательных элементов, на остановочных пунктах предусмотрены дополнительные. В их числе – киоск или автомат по продаже билетов и пополнению транспортных карт. Такие терминалы помогут пассажирам заранее оплатить проезд или пополнить карту, не отвлекая водителя.

Остановки должны быть оборудованы освещением – с питанием от распределительных сетей или автономных источников. Свет должен быть организован так, чтобы пассажиров, стоящих перед павильоном, было хорошо видно, а внутри не создавалось теней на посадочной площадке и площадке ожидания.

Обязательным элементом станет информационная табличка , выполненная по ГОСТ Р 58287 и требованиям Правил перевозок пассажиров. Она содержит сведения о маршрутах, остановках и другой обязательной информации для пассажиров. В ГОСТе не уточняется, но наверняка подразумевается, все табло должны исправно работать.





Кроме того, на остановках улучшенного и расширенного типов должны появиться тактильные указатели для людей с нарушениями зрения, электронные табло с временем прибытия транспорта и карты маршрутов. В павильонах улучшенных и расширенных остановок в населённых пунктах рекомендуется устанавливать средства экстренной связи, зарядные станции для мобильных устройств и точки доступа Wi-Fi.

Что ещё прописано в документе

Проект также устанавливает требования к заездным «карманам», дорожным знакам и разметке. Существующие остановочные пункты планируется приводить в соответствие с новыми требованиями при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог.

Напомним, публичное обсуждение первой редакции проекта проходило с 25 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го. Разработчики получили 543 замечания и предложения, из которых приняли 202.