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Общество

193 ребенка из пробирки родились в Волгоградской области

Общество 19.10.2026 16:18
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19.10.2026 16:18

С начала 2026 года в Волгоградской области благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появились 193 младенца, в том числе четыре пары близнецов. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, все вмешательства выполнены за счёт средств обязательного медицинского страхования.

По данным облздрава, чаще всего к процедуре прибегают женщины в возрасте от 35 до 39 лет. Чтобы получить направление на ЭКО, необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. После необходимых обследований пациентка может выбрать одну из специализированных клиник: клинику №1 ВолгГМУ, центр «Геном-ВолгА», «Центр ЭКО» или «Мать и дитя».

В регионе по задачам, поставленным губернатором Андреем Бочаровым, продолжается модернизация профильных медучреждений. В 2025 году капитально отремонтированы десять женских консультаций. До конца текущего года планируется оснастить областной клинический перинатальный центр №2 более чем ста единицами современной медицинской техники и аппаратуры по нацпроекту «Семья».

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