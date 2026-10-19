На могиле найденной в холодильнике волжанки появились крест и цветы

В городе Волжском Волгоградской области получила продолжение история 21-летней девушки, тело которой было найдено в холодильнике. Как сообщают авторы канала «Жесть Волжский», неравнодушный горожанин поставил крест с табличкой и портретом на могиле убитой.

Напомним, жуткую находку сотрудники правоохранительных органов сделали в Волжском в сентябре этого года после многочисленных жалоб жильцов МКД на едкий трупный запах в подъезде. Тело девушки, обмотанное скотчем, находилось в холодильнике и могло пролежать там, по оценкам экспертов, не менее двух месяцев. О том, что в квартире хранится труп, стало известно лишь после того, как холодильник был обесточен. Хозяин жилища – отец убитой девушки – к тому времени уже находился на полигоне, подписав контракт с Минобороны.

Несмотря на то, что с момента обнаружения тела прошел почти месяц, обстоятельства убийства до сих окутаны тайной. Как стало известно по итогам программы «За гранью», никто из соседей не подозревал, что в квартире, как им казалось, одинокого соседа еще кто-то живет. Отец убитой, сообщало ранее ИА «Высота 102», скончался волгогардском лечебном учреждении. Следовательно, лиц, которые могли бы пролить свет на жуткое преступление, фактически не осталось.

Не оказалось и тех, кто мог бы похоронить, как полагается, убитую девушку. За телом никто из родственников не обратился в морг. В результате Алексу Ч. захоронили на кладбище Волжского как неизвестную.

Информация о том, что девушка обрела вечный покой в безымянной могиле, всколыхнула волжан. В итоге один из них, чье имя авторы канала не называют, установил на захоронении крест и даже повесил фото.

– История 21-летней Алексы Ч., похороненной с табличкой «Неизвестная женщина», не оставила равнодушным одного из жителей города. Волжанин самостоятельно установил фотографии и памятные таблички на могилах отца и дочери, возложил венки и поделился с нашей редакцией кадрами. Спасибо за неравнодушие и человеческое отношение. Такие поступки заслуживают уважения, – написали авторы «Жести Волжского», выложив фото.

Судя по голосу на видео, также опубликованному «ЖВ», украсил могилу венками молодой мужчина. При этом он отмечает, что цветы Алексе Ч. до этого уже приносил кто-то другой.





Отметим, что крест с табличкой появились и на могиле отца убитой девушки. Не исключено, что порядок навел кто-то из близких волжан или немногочисленных знакомых семьи, с кем общалась Алекса Ч. в социальных сетях. Такую готовность высказывали герои программы «За гранью» в эфире федерального телеканала.