Свет отключат 20 октября в Волгограде: список адресов по районам





Во вторник, 20 октября, в пяти районах Волгограда пройдут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся жилые дома, офисы и учреждения. Работы проводит АО «ВМЭС».

По данным энергетиков, отключения затронут Краснооктябрьский, Дзержинский, Ворошиловский, Красноармейский и Кировский районы. Во всех случаях работы запланированы с 09:00 до 17:00, сообщает ИА «Высота 102».

Краснооктябрьский район

С 09:00 до 17:00:

- ул. Руднева д.22а, 90-102, 95 - 113, 109а;

- пер. Вогульский д.15, 17, 19а;

- ул. Капитанская д.2-32 д.3-17 д.7а;

- ул. Заполярная д. 3-9, 14, 16;

- ул. Южная д. 4-8 д.1-7;

- ул. Западная д. 6-10, 5-11;

- ул. Новинская д. 6-12, 7-13;

- ул. Кольская д.16;

- ул. Мичурин сад д.1-5.

Дзержинский район

С 09:00 до 17:00:

- ул. Фонтанная, д. 1–25, 2–32;

- ул. Ангарская, д. 60–90, 92;

- ул. Полины Осипенко, д. 9А.

Ворошиловский район

С 09:00 до 17:00:

- ул. Профсоюзная, д. 18, 20, 30 (Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора, ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО», Нижне-Волжское бассейновое водное управление, Департамент по недропользованию по ЮФО);

- ул. Серпуховская, д. 3; 2–22;

- ул. Царицынской Обороны, д. 1, 2, 7, 9, 10, 10а, 12, 14, 15, 16, 17 18, 20, 26, 28, 30, 32;

- ул. Симбирская, д. 11, 17, 21;

- пер. Симбирский, д. 5, 5а;

- ул. Детская, д. 13–27;

- ул. Гродненская, д. 98а, 100, 201;

- ул. им. Саши Филиппова, 117 (ИП Хачатурян Арам Робертович, ООО «Вертикаль»).

Красноармейский район

С 09:00 до 17:00:

- ул. Алийская, д. 17–43;

- ул. Таманская, д. 21–37, 20–40;

- ул. Морская, д. 23–43, 28–44;

- ул. Дальняя, д. 4–34;

- проспект Столетова, д. 51, 53, 55.

Кировский район

С 09:00 до 17:00:

- ул. Песчаная, д. 6–44;

- ул. Травяная, д. 27;

- ул. Ильмовая, д. 3, 4.

Энергетики просят жителей учитывать плановые ограничения и заранее подготовиться к возможным неудобствам.