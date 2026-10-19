



Еще недавно казалось, что такие заболевания, как чума, корь или сыпной тиф остались лишь в медицинских учебниках. Однако сегодня данные о зараженных смертельно опасными болезнями приходят из разных уголков страны. Почему побежденные когда-то инфекции сегодня вновь «поднимают голову»? Грозят ли они волгоградцам? И правда ли, что, как и десятки лет назад, предотвратить их распространение можно всего одним способом? Эти и другие вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» задали врачу-инфекционисту Ольге Чернявской.

Почему побежденные инфекции снова живут?

Новость о якобы подтвержденном случае чумы в Иркутской области произвела эффект разорвавшейся бомбы. Несмотря на то, что специалисты официально не подтвердили информации о заболевании, многие россияне всерьез задумались о рисках и возможных способах защиты. Масла в огонь вскоре подлила и информация о заражённых оспой обезьян в Санкт – Петербурге.

– Существуют так называемые возвращающиеся инфекции, которые долгое время не встречались в нашей или других странах мира, но время от времени дающие о себе знать, – рассказывает Ольга Чернявская. – В свое время многие из них причинили немало бед. Например, в годы революции или Великой Отечественной войны регистрировалось немало случаев заражения сыпным тифом. Когда стало известно, что заболевание связано со вшами, и в СССР удалось справиться с массовым педикулезом, сыпной тиф пошел на убыль. Однако у тех, кто когда-то перенес это заболевание, пускай даже несколько десятков лет назад, возбудитель мог остаться в организме в дремлющем состоянии. То есть теоретически у них возможен рецидив. А при встрече такого пациента с человеком, больным педикулезом, возможна передача возбудителя дальше, что может привести к вспышке сыпного тифа.





Как спастись от заражения?

Причиной разгорающихся то тут, то там вспышек серьезных инфекционных заболеваний врачи называют не только естественные природные процессы, но и получившие популярность антипрививочные настроения.

– Конечно, я не сделаю открытия, если скажу, что самая действенная мера профилактики многих опасных заболеваний – вакцинация. Чем больший процент составляет число привитых граждан, чем меньше шансов остается у возбудителей, – настаивает заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ. – Только так мы сумеем избежать серьезных вспышек, либо исключив случаи заражения совсем, либо сократив их до единичных. Я знаю о том, что некоторые люди разделяют антипрививочные настроения, но могу сказать, что возможность предотвращать болезни с помощью вакцинации – заслуга многих врачей, и это безусловное благо. У меня была знакомая, которая до определенного момента жизни так же питала сомнения в отношении прививок. До тех пор, пока ее сын не заболел корью и в тяжелом состоянии не попал в реанимацию. Сидя у ее двери, она рыдала, задавая себе только один вопрос: «Почему я не вакцинировала его?». К счастью, мальчишка пошел на поправку. А от антипрививочных настроений его мамы не осталось и следа.





Возможны ли сегодня массовые вспышки?

Несмотря на то, что одно название смертельно опасных заболеваний вызывает у большинства людей спектр самых острых эмоций, инфекционисты говорят о них без сгущения красок.

– Если обсуждать ту же чуму, то разработаны схемы ее лечения, имеются эффективные препараты, проводится постоянный эпидемиологический надзор и контроль, в том числе отработаны алгоритмы действий в случае выявления заболевания или при подозрении на него, – комментирует Ольга Чернявская. – Массовое распространение этого заболевания, которое было в Средневековье или даже в более поздние периоды, сегодня невозможно, во всяком случае, возникшее естественным образом. Конечно, нельзя утрачивать бдительность, ведь в природных кругах инфекция по-прежнему циркулирует, к тому же нельзя забывать про возможность биотерроризма. Однако в этом случае есть специалисты и профильные учреждения, которые занимаются этими проблемами, – изучают, наблюдают, контролируют, принимают меры. Так что, на месте людей, которые опасаются новой вспышки, я бы отключила лишние эмоции и доверилась профессионалам своего дела.