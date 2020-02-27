Бывший сварщик готов пощадить фирму депутата гордумы Волгограда









Судьбу фирмы депутата гордумы Сергея Сидельникова с участием представителя нетривиального владельца компании-кредитора обсудили на территории объекта, принадлежащего родственнице депутата Волгоградской облдумы Руслана Шарифова





Мероприятие под названием «первое собрание кредиторов ООО «Лига-Сервис» состоялось 20 февраля по адресу: Волгоград, улица 10-й Дивизии НКВД, д.1 А, офис 12. Как сообщает ИА «Высота 102», права собственности на шестиэтажный объект недвижимости в центре Волгограда принадлежат ООО «Статус» (ИНН 3442043221). Учредителем компании «Статус» является Шарифова Галина Григорьевна - мать депутата Волгоградской областной думы Руслана Шарифова. На здании, помимо всего прочего, красуется реклама строящегося на улице Пархоменко ЖК «Репников».





Когда-то адрес «улица 10-й Дивизии НКВД, д.1 А» являлся юридическим адресом ООО «Лига Сервис», директором которого был Руслан Шарифов. Теперь этот адрес, как свой юридический, указывает ООО с похожим названием, но с другим ИНН - «Лига-Сервис», возглавляемая депутатом Волгоградской городской думы Сергеем Сидельниковым. Судьба этой фирмы и стала предметом рассмотрения недавнего собрания кредиторов. Собственно, кредитор на собрании был один - ООО «Консультат-Проф». Владельцем этой компании, как ранее рассказывало информагентство , очень подозрительно значится скромный бывший сварщик Виталий Макаров. Не удивительно, что он не лично представлял свои интересы, а «прислал» представителя по доверенности.





Участники собрания заслушали доклад временного управляющего ООО «Лига-Сервис» и приняли к сведению, кроме того, решено заключить с ООО «Лига-Сервис» мировое соглашение и обратиться с соответствующим ходатайством в Арбитражный суд Волгоградской области. Иными словами, бывший сварщик передумал банкротить фирму депутата гордумы.

По итогам голосования, «кредиторами ООО «Лига-Сервис» большинством голосов принято решение избрать представителем собрания кредиторов ООО «Лига-Сервис» уполномоченного на подписание мирового соглашения Сухова Ивана Андреевича - представителя ООО «Консультант-Проф».

Кстати, полиция до сих пор не дала оценку загадочному процессу, очень похожему на фиктивное банкротство, которое затеял ранее не замеченный в бизнес-успехах бывший сварщик, оказавшийся руководителем ООО «Консультант-Проф». ИА «Высота 102» направляло редакционный запрос на имя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко в конце января, ответ ожидается. Таким образом, получившее огласку в СМИ банкротство компании единоросса Сидельникова может не состояться.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», согласно данным из Единого госреестра юридических лиц, 22 ноября 2019 года некий Виталий Макаров стал единственным владельцем и директором юридической компании – ООО «Консультант-Проф». До этого момента учредителем фирмы являлась Ольга Живолупова. Именно она в недавнем прошлом работала в ООО «Инвест Энерго», директором которого является Петр Скопинцев. Этот человек выступает соучредителем «Лиги-Сервис». Скопинцев и Сидельников успели некоторое время потрудиться и в другой «Лиге Сервис». Фирмой с таким названием когда-то руководил депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов.







