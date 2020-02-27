Экономика

Бывший сварщик готов пощадить фирму депутата гордумы Волгограда

Экономика 27.02.2020 15:04
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27.02.2020 15:04



Судьбу фирмы депутата гордумы Сергея Сидельникова с участием представителя нетривиального владельца компании-кредитора обсудили на территории объекта, принадлежащего родственнице депутата Волгоградской облдумы Руслана Шарифова

Мероприятие под названием «первое собрание кредиторов ООО «Лига-Сервис» состоялось 20 февраля по адресу: Волгоград, улица 10-й Дивизии НКВД, д.1 А, офис 12. Как сообщает ИА «Высота 102», права собственности на шестиэтажный объект недвижимости в центре Волгограда принадлежат ООО «Статус» (ИНН 3442043221). Учредителем компании «Статус» является Шарифова Галина Григорьевна - мать депутата Волгоградской областной думы Руслана Шарифова. На здании, помимо всего прочего, красуется реклама строящегося на улице Пархоменко ЖК «Репников». 

Когда-то адрес «улица 10-й Дивизии НКВД, д.1 А» являлся юридическим адресом ООО «Лига Сервис», директором которого был Руслан Шарифов. Теперь этот адрес, как свой юридический, указывает ООО с похожим названием, но с другим ИНН - «Лига-Сервис», возглавляемая депутатом Волгоградской городской думы Сергеем Сидельниковым. Судьба этой фирмы и стала предметом рассмотрения недавнего собрания кредиторов. Собственно, кредитор на собрании был один - ООО «Консультат-Проф». Владельцем этой компании, как ранее рассказывало информагентство, очень подозрительно значится скромный бывший сварщик Виталий Макаров. Не удивительно, что он не лично представлял свои интересы, а «прислал» представителя по доверенности. 

Участники собрания заслушали доклад временного управляющего ООО «Лига-Сервис» и приняли к сведению, кроме того, решено заключить с ООО «Лига-Сервис» мировое соглашение и обратиться с соответствующим ходатайством в Арбитражный суд Волгоградской области. Иными словами, бывший сварщик передумал банкротить фирму депутата гордумы. 
По итогам голосования, «кредиторами ООО «Лига-Сервис» большинством голосов принято решение избрать представителем собрания кредиторов ООО «Лига-Сервис» уполномоченного на подписание мирового соглашения Сухова Ивана Андреевича - представителя ООО «Консультант-Проф». 
Таким образом, получившее огласку в СМИ банкротство компании единоросса Сидельникова может не состояться. Кстати, полиция до сих пор не дала оценку загадочному процессу, очень похожему на фиктивное банкротство, которое затеял ранее не замеченный в бизнес-успехах бывший сварщик, оказавшийся руководителем ООО «Консультант-Проф». ИА «Высота 102» направляло редакционный запрос на имя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко в конце января, ответ ожидается.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», согласно данным из Единого госреестра юридических лиц, 22 ноября 2019 года некий Виталий Макаров стал единственным владельцем и директором юридической компании – ООО «Консультант-Проф». До этого момента учредителем фирмы являлась Ольга Живолупова. Именно она в недавнем прошлом работала в ООО «Инвест Энерго», директором которого является Петр Скопинцев. Этот человек выступает соучредителем «Лиги-Сервис». Скопинцев и Сидельников успели некоторое время потрудиться и в другой «Лиге Сервис». Фирмой с таким названием когда-то руководил депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов. 


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