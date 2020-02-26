Борьба с коррупцией 26.02.2020 11:13
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26.02.2020 11:13
Сегодня оставлено без изменения постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ветеринарного врача ГБУ «Городищенская районная станция по борьбе с болезнями животных», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерину Вальковскую. О задержании сотрудника ГБУ стало известно около двух недель назад. 12 февраля Центральным районным судом в отношении ветеринарного врача была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 апреля 2020 года.
По версии следствия, ветврач в период времени с августа 2019 года по февраль 2020 года получил от руководителя ООО «Торгсервис» взятку в общей сумме не менее 1 450 642 рублей за непроведение проверочных мероприятий и неприменение каких-либо мер ответственности к фирме, а также за беспрепятственное предоставление организации ветеринарных свидетельств на реализацию куриных яиц. Для придания законности своим действиям, подозреваемый ветеринар фиктивно трудоустроил на станцию по борьбе с болезнями животных свою супругу, на банковский счет которой под видом заработной платы перечислялась часть незаконного денежного вознаграждения.
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