Борьба с коррупцией

Под Волгоградом ветеринарный врач брал взятки за «закрытые глаза»

Борьба с коррупцией 13.02.2020 09:41
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13.02.2020 09:41


Ветеринарный врач ГБУ Волгоградской области «Городищенская районная станция по борьбе с болезнями животных» уличен в получении взяток от предпринимателя. Как стало известно ИА «Высота 102», сотрудник  государственного бюджетного учреждения  в течение нескольких лет  «закрывал глаза» при проверках ООО «Торгсервис», которое занимается оптовой торговлей молочными продуктами и яйцами. Правоохранители вывели ветврача-коррупционера на «чистую воду» в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Предположительно, сумма полученных взяток составила почти полтора миллиона рублей. 

По официальной информации СУ СКР, следственными органами по Волгоградской области в отношении 50-летнего ветеринарного врача возбуждено уголовное дело.Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
«По данным следствия, два года назад подозреваемый решил организовать себе дополнительный заработок – за ежемесячное денежное вознаграждение в размере почти 30 тысяч рублей оказывать свое попустительство местному коммерсанту, реализующему на территории региона куриные яйца. Кроме того, директор фирмы дополнительно должен был оплачивать свидетельства, удостоверяющие качество товара. По предварительным подсчетам сумма незаконного денежного вознаграждения подследственного в период с февраля 2018 года по настоящее время составила 1 миллион 450 тысяч рублей. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных источников преступного дохода ветеринарного врача. По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном он отрицает. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду», - говорится в пресс-релизе регуправления СКР.

«В ходе обыска по местам жительства и работы подозреваемого изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

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