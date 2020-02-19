



О завершении расследования уголовного дела организованной группы, которая специализировалась на сбыте синтетических наркотиков на территории Волгоградской и Астраханской областей, заявили сегодня в Главке МВД России по региону. Как сообщает ИА «Высота 102», главным фигурантом дела стал 28-летний житель Волгограда. В ноябре 2018 года он вступил в организованную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков. Был задержан буквально через месяц - у наркодилера изъяли три свертка наркотической смеси, содержащей N-метилэфедрон, предназначенных для сбыта. В ходе расследования сотрудниками следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области допрошено около 50 свидетелей, с целью доказательства вины подозреваемых произведено более 50 судебных экспертиз.

Наркодилер обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вину свою в содеянном он признал. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде Краснооктябрьского района Волгограда.



