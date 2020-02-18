Расследования 18.02.2020 17:30
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18.02.2020 17:30
Сегодня к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 48-летний житель Волгограда за мошенничество особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял Советский районный суд Волгограда. Вину подсудимый полностью признал.
В ходе судебного разбирательства установлено, что с 5 по 26 апреля 2017 года фигурант дела проводил работы по капитальному ремонту площадки и автодороги на станции им. Максима Горького. Следствие установило, что вопреки условиям договора подсудимый не провел предусмотренную договором разборку старого асфальтобетонного покрытия, укладку подстилающего слоя из песка и щебня, а также укладку нижнего крупнозернистого слоя асфальта.
Фактически работы были выполнены только по устройству одного слоя асфальтобетонного покрытия поверх существующего из материалов, не соответствующих требованиям ГОСТа. В результате указанных действий организации-заказчику, оплатившей ремонтные работы, был причинен материальный ущерб на сумму более 5,5 млн рублей. Общая стоимость выполненных на объекте работ, соответствовавших условиям договора, в части установки бордюров и замены брусчатки составила лишь порядка 400 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Приговор в законную силу не вступил.
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