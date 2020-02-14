Расследования 14.02.2020 11:44
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14.02.2020 11:44
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на трассе "Краснослободск-Волжский", которое произошло в первый день нового года в поселке Госпитомник Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария, в которой погибло два человека, произошла 1 января примерно в 19:00.
Тогда 65-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло" (госномер - В 801 МУ 134), двигался по проезжей части автомобильной дороги "Краснослободск-Средняя Ахтуба" со стороны Краснослободска в направлении р.п. Средняя Ахтуба. В пути следования, напротив дома № 19 по переулку Парковскому, расположенному в х. Госпитомник, водитель совершил наезд на троих пешеходов, пересекавших проезжую часть автодороги справа налево относительно движения данного автомобиля.
В результате ДТП пешеходы – 35-летний мужчина и 33-летняя женщина - скончались на месте, 13-летний подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское лечебное учреждение.
Как рассказал после ДТП "Высоте 102" пожилой водитель иномарки, он возвращался домой из города. "Они выскочили - я даже не успел их увидеть. Скорость была около 50 километров в час", - пояснил мужчина. Он добавил, что его ослепили фары встречного автомобиля и он не заметил пешеходов. По данным полиции, водитель был трезв.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
Просьба очевидцев этого ДТП либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 5, каб. 35 к следователю по особо важным делам Ануфриевой Надежде Андреевне, тел. 30-47-89.
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