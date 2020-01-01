









В поселке Госпитомник Среднеахтубинского района в ДТП погибли двое мужчин, 12-летний ребенок получил травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, группа людей неожиданно выскочила на проезжую часть – водитель старенькой легковушки «Volkswagen» не успел затормозить. Мужчины погибли на месте. Ребенка, получившего травмы, увезли в больницу. Авария произошла около 19 часов напротив магазина «Магнит», до ближайшего пешеходного перехода - несколько сотен метров. По предварительным данным, мужчины были нетрезвы. Как рассказал пожилой водитель иномарки, он возвращался домой из города. «Они выскочили - я даже не успел их увидеть. Скорость была около 50 километров в час», - говорит шокированный водитель.

Как пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области, погибшим – 32 и 34 года. На месте работает следственно-оперативная группа, экипажи ДПС. На место выехало руководство областного ГАИ.



