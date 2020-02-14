В Волгоградской области директора МУП оштрафовали за «плохую память»





Муниципальное унитарное предприятие в городе Николаевске и его директора оштрафовали за сокрытие экологической информации. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов, поводом для введения штрафных санкций послужило непредставление предприятием в установленные сроки отчета об организации и результатах экологического контроля.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что МУП городского поселения г. Николаевск "Управляющая компания", которую возглавляет Андрей Полицеймако, нарушило природоохранное законодательство.

Так, организацией была разработана программа производственного экологического контроля на объект, утвержденная в 2018 году, но отчет о ее результатах в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области передан не был, что является нарушением требований федерального законодательства.

В результате в отношении юридического лица и директора МУП были возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.5 КоАП РФ. Назначены штрафы на 23 тысячи рублей.

Полицеймако с наказанием не согласился и обжаловав его. Николаевский районный суд вынесенные постановления оставил без изменения. Они вступили в законную силу.



