В Волгограде выяснили, каких врачей не хватает больше всего





Аналитики HeadHunter изучили вакансии на hh.ru в Волгограде и выяснили, каких специалистов медицинской сферы ищут местные работодатели. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, за прошедший год в Волгограде было опубликовано более 2 100 вакансий для представителей сферы «Медицина/Фармацевтика». Оказалось, что самая большая потребность в лечащих врачах – 39% от общего числа предложений в этой области. Требуются врачи общей практики, ревматологи, гастроэнтерологи, эпидемиологи, наркологи, фтизиатры, эндокринологи, офтальмологи, пульмонологи.

Почти четверть вакансий (19%) для младшего и среднего медперсонала – рентген-лаборантов, инструкторов ЛФК, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, массажистов. Кроме этого, приглашают на работу фармацевтов-провизоров, медицинских представителей, специалистов по закупкам медицинских товаров и оборудования, провизоров, диспетчеров скорой помощи.

«По данным hh.индекса конкуренция среди специалистов сферы «Медицина/Фармацевтика» в Волгограде составляет от 2 до 3 человек на вакансию, что говорит о дефиците персонала в данной области. Большинство соискателей – женщины (73%), почти половина от общего числа соискателей в возрасте от 26 до 35 лет, 76% из них имеют высшее образование», - комментирует руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алёна Манохина.

Средняя заработная плата в сфере медицины и фармацевтики, по данным в вакансиях на hh.ru в Волгограде, за последний год составила 31 000 рублей. Но это «средняя температура по больнице», подчеркнули в компании. Как правило, уровень дохода зависит от опыта работы и квалификации конкретного специалиста.

Между тем, по данным Волгоградстата, средняя зарплата врачей в Волгоградской области за прошлый год составила около 57 тысяч рублей.



