В Волгограде выяснили, каких врачей не хватает больше всего

Здравоохранение 12.02.2020 13:45
0
12.02.2020 13:45
Аналитики HeadHunter изучили вакансии на hh.ru в Волгограде и выяснили, каких специалистов медицинской сферы ищут местные работодатели. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, за прошедший год в Волгограде было опубликовано более 2 100 вакансий для представителей сферы «Медицина/Фармацевтика». Оказалось, что самая большая потребность в лечащих врачах – 39% от общего числа предложений в этой области. Требуются врачи общей практики, ревматологи, гастроэнтерологи, эпидемиологи, наркологи, фтизиатры, эндокринологи, офтальмологи, пульмонологи.
Почти четверть вакансий (19%) для младшего и среднего медперсонала – рентген-лаборантов, инструкторов ЛФК, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок, массажистов. Кроме этого, приглашают на работу фармацевтов-провизоров, медицинских представителей, специалистов по закупкам медицинских товаров и оборудования, провизоров, диспетчеров скорой помощи.
«По данным hh.индекса конкуренция среди специалистов сферы «Медицина/Фармацевтика» в Волгограде составляет от 2 до 3 человек на вакансию, что говорит о дефиците персонала в данной области. Большинство соискателей – женщины (73%), почти половина от общего числа соискателей в возрасте от 26 до 35 лет, 76% из них имеют высшее образование», - комментирует руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алёна Манохина.
Средняя заработная плата в сфере медицины и фармацевтики, по данным в вакансиях на hh.ru в Волгограде, за последний год составила 31 000 рублей. Но это «средняя температура по больнице», подчеркнули в компании. Как правило, уровень дохода зависит от опыта работы и квалификации конкретного специалиста.
Между тем, по данным Волгоградстата, средняя зарплата врачей в Волгоградской области за прошлый год составила около 57 тысяч рублей.
Реклама
Волгоградская полиция приостановила выдачу гражданам Китая документов на въезд для работы11.02.2020 17:20
Здравоохранение 11.02.2020 17:20
Только для женщин: стоит ли пить КОК11.02.2020 16:13
Здравоохранение 11.02.2020 16:13
К 2022 году на обновление 15-й больницы в Волгограде потратят 2 миллиарда рублей11.02.2020 13:23
Здравоохранение 11.02.2020 13:23
В Волгоградской области «гуляет» сезонный и свиной грипп10.02.2020 14:24
Здравоохранение 10.02.2020 14:24
Волгоградскую область обеспечили тест-системой для выявления нового коронавируса09.02.2020 15:07
Здравоохранение 09.02.2020 15:07
Зимний травматизм: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»07.02.2020 08:08
Здравоохранение 07.02.2020 08:08
У приезжающих в Волгоградскую область китайцев будут искать короновирус05.02.2020 13:49
Здравоохранение 05.02.2020 13:49
Врачей-молодоженов из Волгограда «калачом» заманили в земскую больницу05.02.2020 10:37
Здравоохранение 05.02.2020 10:37
РУСАЛ награжден Министерством здравоохранения РФ04.02.2020 10:23
Здравоохранение 04.02.2020 10:23
В Волгоградской области закрылись на карантин шесть школ04.02.2020 08:16
Здравоохранение 04.02.2020 08:16
В волгоградских аптеках жалуются на дефицит медицинских масок у поставщиков03.02.2020 12:13
Здравоохранение 03.02.2020 12:13
Роспотребнадзор выпустил тревожный видеоролик про короновирус03.02.2020 10:10
Здравоохранение 03.02.2020 10:10
Клиническая больница «РЖД-Медицина» Волгограда открыла новое подразделение03.02.2020 09:59
Здравоохранение 03.02.2020 09:59
В домах культуры Волгоградской области проверят на онкологию03.02.2020 09:48
Здравоохранение 03.02.2020 09:48
Появилось сообщение о госпитализации в Волгограде китайца с подозрением на короновирус02.02.2020 17:52
Здравоохранение 02.02.2020 17:52
Реклама