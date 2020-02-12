Борьба с коррупцией

В Волгограде распродают имущество засветившегося в коррупционном скандале предприятия ФСИН

Борьба с коррупцией 12.02.2020 12:59
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12.02.2020 12:59


Автомобили и специализированную технику ФГУП "Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказания", руководители которого в 2017 году были задержаны по подозрению в коррупции, распродают на торгах за долги. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на открытые источники, покупателей ищут на автомобильные краны, фургоны, прицепы, экскаваторы-погрузчики и другую технику этого предприятия. Часть имущества уже удалось реализовать в ходе торгов.
ФГУП "Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказания" было признано несостоятельным (банкротом) весной 2019 года по заявлению ПАО АКБ "Проминвестбанк". В отношении предприятия-должника введена процедура конкурсного производства. 
Согласно материалам дела, между банком и ФГУП УС-34 ФСИН в марте 2017 года был заключен кредитный договор на пополнение оборотных средств, связанных с основной хозяйственной деятельностью, в том числе на исполнение обязательств по государственным контрактам на выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ в размере 40 миллионов рублей сроком до 17 июля 2017 года включительно. Должник погасил кредит частично. Сумма задолженности перед банком составила 28 591 465,26 рублей, из которых 27,5 миллиона - основной долг, а остальное проценты. 
Напомним, что летом 2017 года предприятие оказалось замешанным в коррупционном скандале. Тогда были задержаны руководитель ФГУП Василий Полуосьмак и его заместитель Андрей Кочубеев по подозрению в получении крупной взятки за оказание содействия подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда и общее покровительство при исполнении действовавших договоров на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. 
В феврале 2019 года Андрей Кочубеев был осужден за получение через посредника взятки в особо крупном размере и служебный подлог к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд установил, что Кочубеев в 2016 году получил через посредника взятку в размере 1 млн 895 тыс рублей за содействие подрядной организации.
Его бывший начальник Василий Полуосьмак обвиняется по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Взятку, как выяснило следствие, Полуосьмак все-таки не брал, а просто подписал акты выполненных работ без фактической их проверки. Дело находится на рассмотрении в суде.

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