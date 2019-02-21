Борьба с коррупцией

В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН

Борьба с коррупцией 21.02.2019 15:35
10398 20
21.02.2019 15:35


Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда признал виновным первого заместителя директора ФГУП "Управление строительства-34" ФСИН России Андрея Кочубеева в получении через посредника взятки в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
В судебном заседании установлено, что Кочубеев в 2016 году получил через посредника взятку в размере 1 млн 895 тыс рублей за оказание содействия подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда и общее покровительство при исполнении действовавших договоров.
Кроме того, он подписал акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ряда работ по строительству одного из следственных изоляторов.
Вину в инкриминируемых деяниях Кочубеев не признал. 
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. 
С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения, суд приговорил Кочубеева к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему в течение 3 лет запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. 
Кочубеев взят под стражу в зале суда.
Напомним, в августе 2017 года по подозрению в получении крупной взятки были задержаны директор ФГУП "Управление строительства-34 ФСИН России" Василий Полуосьмак, а также его первый заместитель Андрей Кочубеев. Тогда сообщалось, что начиная с декабря 2015 года и на протяжении всего 2016 года между госпредприятием и одной из коммерческих фирм были заключены договоры строительного подряда на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Общая стоимость работ составила свыше 14,5 миллиона рублей. За свое содействие в заключении новых контрактов руководители ФГУП потребовали от коммерсантов "откат" в размере 15% от суммы действующего договора. Приговор директору ФГУП "Управление строительства-34 ФСИН России" еще не вынесен.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде бывший следователь осужден за получение крупной взятки
22.01.2019 16:50
20284 3
В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН
21.02.2019 15:35
10399 20
В Волгограде фирму директора-коррупционера оштрафовали на полмиллиона рублей
31.01.2019 15:40
14223 1
Борьба с коррупцией
21.02.2019 11:34
Борьба с коррупцией 21.02.2019 11:34
6208 14 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.02.2019 16:32
Борьба с коррупцией 14.02.2019 16:32
13106 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.02.2019 13:07
Борьба с коррупцией 13.02.2019 13:07
4667 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.01.2019 15:40
Борьба с коррупцией 31.01.2019 15:40
14223 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.01.2019 17:50
Борьба с коррупцией 30.01.2019 17:50
4592 1 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.01.2019 16:50
Борьба с коррупцией 22.01.2019 16:50
20284 3 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
14.01.2019 15:01
Борьба с коррупцией 14.01.2019 15:01
5103 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.11.2018 12:29
Борьба с коррупцией 13.11.2018 12:29
50114 12 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.11.2018 18:24
Борьба с коррупцией 08.11.2018 18:24
8495 4 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
07.11.2018 16:52
Борьба с коррупцией 07.11.2018 16:52
5234 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.11.2018 18:27
Борьба с коррупцией 03.11.2018 18:27
26774 0 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.11.2018 12:48
Борьба с коррупцией 01.11.2018 12:48
2528 5 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.10.2018 10:48
Борьба с коррупцией 30.10.2018 10:48
7008 6 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.10.2018 16:55
Борьба с коррупцией 29.10.2018 16:55
6747 13 Обсудить

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.10.2018 11:49
Борьба с коррупцией 18.10.2018 11:49
12706 8 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:35
Судебный спор между «Памятью» и Волгоградским УФАС вышел на научный уровеньСмотреть фотографии
17:10
Мусорный регоператор в Волгоградской области продолжает скупать бункерыСмотреть фотографии
16:35
Волгоградские болельщики пройдут рентген-«обследование» за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
16:16
«Ростелеком» в Волгограде организовал турнир по тхэквондо для юных спортсменовСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде открылась выставка к 60 - летнему юбилею Волгоградского алюминиевого заводаСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН Смотреть фотографии
15:32
Новый глава Волгоградской митрополии войдет в общественную палату регионаСмотреть фотографии
15:19
Компания «Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир нового дома района «Новый Свет» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
"Готовь праймериз зимой»: волгоградские единороссы объявили предвыборы в облдумуСмотреть фотографии
14:48
В Волгоградской области пьяный угонщик врезался в грузовик с молоком (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгоградской области с "теневых банкиров" взыскали 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:02
Гидроксид магния на «КАУСТИКе» начнут тестировать в новой лабораторииСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области предприниматель задолжал зарплату 17 сотрудникамСмотреть фотографии
12:31
Губернатор и силовики Волгоградской области не нарушили традиции встречи 23 февраля Смотреть фотографии
11:34
В Волгограде врач и медсестра поставили на поток продажу медицинских справок водителямСмотреть фотографии
11:03
В дорожный фонд Волгограда перечислят почти 1 миллиард рублейСмотреть фотографии
10:43
Волгоградские коммунисты хотят найти хозяина для памятника ЛенинаСмотреть фотографии
10:23
С радиацией в Волгоградской области стабильноСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде нашли фальсифицированную красную икруСмотреть фотографии
09:55
Сильный ветер обрушится на Волгоградскую область Смотреть фотографии
08:26
0:1: жители Волгоградской области сравнили свои дороги с ростовскимиСмотреть фотографии
21:43
Депутат Госдумы Плотников «подружился» с оскорбившим Волгоградскую область политологом Смотреть фотографии
20:16
Дорожники в Волгоградской области готовятся к снегопаду и метелиСмотреть фотографии
20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгограде власть и рядовые граждане осмысливают послание Путина Смотреть фотографииCмотреть видео
20:10
«Беремся за поликлиники»: в Волгоградской области хотят повысить удовлетворенность первым звеном медпомощиСмотреть фотографии
17:47
Пожизненное заключение для убийцы-расчленителя просит прокуратура в Волгоградском облсуде Смотреть фотографии
17:17
Президент России – об очередях в поликлиниках, дефиците врачей и триллионе рублей онкоцентрамСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области пожар в общежитии унес жизнь маленькой девочкиСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде в деле о репосте в соцсети поменяли судьюСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде «Единая Россия» готова объявить праймериз по отбору кандидатов в облдумуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 