В Волгограде вынесли приговор за взяточничество замдиректору предприятия ФСИН





Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда признал виновным первого заместителя директора ФГУП "Управление строительства-34" ФСИН России Андрея Кочубеева в получении через посредника взятки в особо крупном размере и служебном подлоге. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

В судебном заседании установлено, что Кочубеев в 2016 году получил через посредника взятку в размере 1 млн 895 тыс рублей за оказание содействия подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда и общее покровительство при исполнении действовавших договоров.

Кроме того, он подписал акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ряда работ по строительству одного из следственных изоляторов.

Вину в инкриминируемых деяниях Кочубеев не признал.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения, суд приговорил Кочубеева к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему в течение 3 лет запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Кочубеев взят под стражу в зале суда.

Напомним, в августе 2017 года по подозрению в получении крупной взятки были задержаны директор ФГУП "Управление строительства-34 ФСИН России" Василий Полуосьмак, а также его первый заместитель Андрей Кочубеев. Тогда сообщалось, что начиная с декабря 2015 года и на протяжении всего 2016 года между госпредприятием и одной из коммерческих фирм были заключены договоры строительного подряда на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Общая стоимость работ составила свыше 14,5 миллиона рублей. За свое содействие в заключении новых контрактов руководители ФГУП потребовали от коммерсантов "откат" в размере 15% от суммы действующего договора. Приговор директору ФГУП "Управление строительства-34 ФСИН России" еще не вынесен.



