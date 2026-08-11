



В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о состоянии пострадавших после налёта БПЛА 31 июля. По информации медиков, из волгоградских больниц выписаны ещё несколько человек.

- Четверых пострадавших выписали из медицинских учреждений. Их состояние удовлетворительно и не вызывает опасений у врачей. Еще один пациент, находящийся в реанимации. Он получает всю необходимую медицинскую помощь, - сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Напомним, после массированного удара ВСУ по Волгограду травмы разной степени тяжести получили 8 человек. Двое из них находились в тяжёлом состоянии. При разборе завалов одного из повреждённых БПЛА домов было найдено тело женщины. Позже в больнице скончался и находившийся в реанимации мужчина. После нескольких дней лечения 4 августа из больниц были выписаны двое пострадавших.

Фото из архива ИА «Высота 102»