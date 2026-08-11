Ситуация на АЗС Волгограда 11 августа: наличие очередей и топлива





В Волгограде владельцы транспортных карт через специализированные приложения получают уведомления о временных ограничениях отпуска бензина на местных АЗС. Так, например, пользователям сервиса «Мой ППР» пришли уведомления о том, что 11 августа до конца дня прекратили работать заправки сети «Лукойл». На АЗС других компаний, согласно сообщениям, действует лимит на отпуск топлива.





– Временные ограничения на АЗС сети АЗС «Лукойл». До 23:59 текущего дня остановлен отпуск топлива. Это временная мера. Пожалуйста, используйте альтернативные точки обслуживания, – говорится в полученных водителями уведомлениях.

Журналисты побывали на заправках Краснооктябрьского и Дзержинского районов Волгограда и убедились, что бензин на местных АЗС «Лукойл» действительно не отпускается. Так, на заправке на ул. Рокоссовского, 129ж для водителей доступен был только дизель.





Аналогичная ситуация и по адресу ул. Пархоменко, 57а. В первом случае в очереди стоят водители легковых автомобилей ожидающие подвоза, в последнем – лишь грузовики.





На АЗС «Роснефть» по адресу ул. Рокоссовского, д.175 бензин полностью отсутствует.





Такая же ситуация на заправке «Газпрома» по адресу ул. Черноярская, 100б.





На ещё одной АЗС этой же сети по адресу Землячки, 80а кроме 100-го есть все марки бензина, однако и очереди из желающих наполнить бак здесь образовались не на один десяток метров.





На заправке Teboil по адресу Землячки, 86 корреспонденту ИА «Высота 102» удалось застать лишь дизель.





Несколько лучше обстановка обстоит на АЗС этой же сети по адресу пр. Ленина, 63б. Здесь в наличии были все виды топлива кроме АИ-97. Естественно, сюда стянулись многие автолюбители с округи, образовав плотный затор.





Помимо информации о приостановке отпуска бензина на заправках «Лукойл», владельцам топливных карт пришли оповещения и об ужесточении на АЗС «Роснефть», «Башнефть» и ТНК условий продажи топлива.

– 11 августа 2026 года на сетях АЗС «Роснефть», «Башнефть» и «ТНК» изменены условия отпуска дизельного топлива при оплате пластиковой топливной картой или через приложение ППР (одна карта, один терминал в сутки) - не более 250 литров. Также напоминаем, что реализация АИ-95 временно остановлена, остальные виды АИ не более 50 литров. Пожалуйста, учитывайте эти условия или используйте альтернативные точки обслуживания, – подчёркивается в уведомлении.

Журналисты ИА «Высота 102» обратились в Облпромторг и ТЭК с просьбой прокомментировать распространяемую информацию. Однако, по данным специалистов, никаких новых ограничений на волгоградских АЗС не вводилось. Власти порекомендовали местным автолюбителям не поддаваться панике и не подогревать спекулятивный спрос, доверяя лишь официальной информации.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в текущем месяце условия отпуска топлива на АЗС Волгограда и области пересматривались лишь единожды. 1 августа сетевые заправки «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» из-за ажиотажа были вынуждены ввести лимит отпуска не более 40 литров бензина. При этом «ЛУКОЙЛ» дополнительно ограничил продажу дизельного топлива: в городской черте — до 60 литров, на трассовых заправках — до 200 литров.

Фото: ИА «Высота 102»