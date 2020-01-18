



Бывший директор ФГУП "Управление строительства-34 ФСИН России" Василий Полуосьмак предстал перед судом в Волгограде по обвинению в халатности. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Ворошиловский районный суд, где рассматривается дело, материалы поступили судье в конце 2019 года. Первое заседание назначили на 26 декабря, но оно было отложено из-за болезни судьи. Процесс не начался и после Нового года, так как снова возникли причины для отложения разбирательства.

Напомним, что Василий Полуосьмак, а также его первый заместитель Андрей Кочубеев были задержаны в августе 2017 года по подозрению в получении крупной взятки за оказание содействия подрядной организации в заключении новых договоров строительного субподряда и общее покровительство при исполнении действовавших договоров на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Общая стоимость работ составила свыше 14,5 миллиона рублей. Тогда СУ СК РФ по региону сообщало, что за свое содействие в заключении новых контрактов руководители ФГУП потребовали от коммерсантов "откат" в размере 15% от суммы действующего договора. В феврале 2019 года Андрей Кочубеев был осужден за получение через посредника взятки в особо крупном размере и служебный подлог к 8 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд установил, что Кочубеев в 2016 году получил через посредника взятку в размере 1 млн 895 тыс рублей за содействие подрядной организации.

Его бывший начальник Василий Полуосьмак обвиняется по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства ). Взятку, как выяснило следствие, Полуосьмак все-таки не брал, а просто подписал акты выполненных работ без фактической их проверки.

Санкция статьи (ч.1 ст. 293 УК РФ) предусматривает максимальное наказание в виде ареста сроком до трех месяцев. Учитывая, что срок давности за халатность, в зависимости от степени тяжести, составляет от двух до шести лет с момента совершения, то не исключено, что уголовное дело в отношении Полуосьмака может быть и вовсе прекращено.

Примечательно, что в феврале 2017 года Василию Полуосьмаку торжественно в Волгоградской торгово-промышленной палате был вручен сертификат о присоединении к антикоррупционной хартии российского бизнеса. А уже летом 2018 года он был задержан по подозрению в совершении коррупционного преступления.