



В Волгограде врачи ВОКБ №1 помогли жительнице Камышина с редчайшей генетической патологией. У женщины была диагностирована фибронектиновая гломерулопатия – отклонение, при котором особый белок забивает почечные капилляры. Такого рода заболевание во всём мире выявлены были всего у 113 человек.

- Подобная патология встречается настолько редко, что каждый случай требует индивидуального молекулярно-генетического подтверждения и персонализированного подхода к ведению пациента. Благодаря своевременной и точной диагностике пациентке была назначена терапия, направленная на коррекцию водно-электролитного баланса и уменьшение отечного синдрома, - сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Отметим, терапия уже дала результаты, благодаря чему отёчность удалось снять и стабилизировать состояние пациентки. В настоящее время камышанка продолжает находится под наблюдением специалистов ВОКБ №1 и продолжает получать помощь.

Фото из архива ИА «Высота 102»