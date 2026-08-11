



Жителям Волгограда и области больше не нужно подстраивать свой график под походы в инстанции. Официальные страницы учреждений в соцсетях работают как полноценные онлайн-приемные — быстрее, проще и доступнее, чем звонки или личные визиты. Вам больше не придется брать отгул на работе, стоять в коридорах учреждений, тратить полдня на дорогу через весь город.

Инструкция для тех, кто хочет сэкономить время:

Найдите в VK нужное ведомство (поликлинику, соцзащиту, МФЦ, администрацию) – все официальные страницы имеют синий значок «Госорганизация». Это главный маркер безопасности.



Напишите свой вопрос в личные сообщения группы или нажмите кнопку «Сообщить о проблеме» – это работает как заявка в службу поддержки.



Дождитесь ответа от профильного специалиста – он приходит в разы быстрее, чем по электронной почте или обычной почте, потому что сообщения в соцсетях обрабатывают в приоритетном порядке.

Пример из жизни: раньше, чтобы уточнить список документов для льготы, приходилось ехать в ведомство, искать кабинет, стоять в очереди. Сейчас это делается за пару минут из дома, с работы или даже в общественном транспорте – достаточно смартфона и доступа в интернет.

Важный лайфхак: обращайте внимание на значок «Госорганизация» – это ваша защита от мошенников и фейков. Только такие страницы гарантируют достоверную информацию, безопасные ссылки и реальных сотрудников на связи.

На сегодня в Волгоградской области создано более 5,6 тысячи официальных госпабликов, их совокупная аудитория превышает 3,8 миллиона подписчиков.

Руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин подчеркивает: госпаблики созданы для того, чтобы люди оперативно решали свои вопросы без посредников.

Напомним, о необходимости учитывать мнение жителей при решении долгосрочных стратегических задач социально-экономического развития региона неоднократно говорил губернатор Андрей Бочаров.