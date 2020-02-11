



Момент превращения территории, некогда занятой гаражами, в опасную помойку сегодня засняли журналисты "Высоты 102" на улице Бурейской в Дзержинском районе Волгограда. Как уже сообщало информагентство, районные власти издали распоряжение о сносе 21 гаража у дома №12 по улице Бурейская. Владельцам самовольно установленных стационарных объектов дано 5 рабочих дней на добровольный демонтаж объектов.





Судя по фотографиям, граждане именно этим и занимаются. Свои гаражи, по всей видимости, они разбирают в нерабочее время, так как днем на этих развалинах удалось застать только одного человека. Мужчина отказался от общения на камеру, но в личной беседе рассказал, что недавно купил гараж у соседа, а теперь вынужден его разбирать и перевозить на дачу. Местный житель пожаловался на мародеров, которые охотятся за металлом и ценными вещами.





Вполне возможно, что когда-нибудь это место благоустроят и оно будет выглядеть иначе. О том, что сейчас происходит на территории вблизи жилых домов на Бурейской - в фоторепортаже.















