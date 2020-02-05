Расследования

Фанат волгоградского «Ротора» получил реальный срок за организацию избиения болельщиков из Саратова

Расследования 05.02.2020 19:05
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05.02.2020 19:05


По итогам рассмотрения уголовного дела о массовой драке футбольных болельщиков Дубовским районным осуждены участники преступной группы, устроившие нападение на болельщиков футбольного клуба «Сокол» из Саратова. Об этой жуткой истории ранее в подробностях рассказывало ИА «Высота 102».  По информации пресс-секретаря Волгоградского областного суда Екатерины Вальковской,  установлено, что 31-летний Владимир Яиков создал организованную преступную группу из числа болельщиков футбольных клубов «Ротор» и «Ротор 2» с целью проведения массовых агрессивных потасовок с представителями болельщиков иных футбольных команд. 
В июле 2018 года Яиков и другие участники преступной группы решили совершить нападение на болельщиков футбольного клуба «Сокол» из Саратова с целью причинения им телесных повреждений.
Реализуя задуманное, подсудимые дождались окончания футбольного матча чемпионата второго дивизиона РФ, проходившего на стадионе «Нефтяник» в Волгограде,  после чего на нескольких автомобилях стали преследовать  болельщиков футбольного клуба «Сокол», возвращавшихся в Саратов.
Увидев, что фанаты команды противника остановились возле павильона быстрого питания в городе Дубовка, участники преступной группы, скрыв свои лица, проследовали за ними. Зайдя в кафе, они напали на своих оппонентов, устроив тем самым массовую драку в общественном месте.  
 
Приговором Дубовского районного суда Волгоградской области Яиков В.В. и другие участники группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ. Яикову В.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.
Остальным членам преступной группы (9 человек), в зависимости от участия каждого в совершённом преступлении,  назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 3 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ – условно.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. 


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