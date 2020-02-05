Приговором Дубовского районного суда Волгоградской области Яиков В.В. и другие участники группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ. Яикову В.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.Остальным членам преступной группы (9 человек), в зависимости от участия каждого в совершённом преступлении, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 3 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ – условно.Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.