В июле 2018 года Яиков и другие участники преступной группы решили совершить нападение на болельщиков футбольного клуба «Сокол» из Саратова с целью причинения им телесных повреждений.
Реализуя задуманное, подсудимые дождались окончания футбольного матча чемпионата второго дивизиона РФ, проходившего на стадионе «Нефтяник» в Волгограде, после чего на нескольких автомобилях стали преследовать болельщиков футбольного клуба «Сокол», возвращавшихся в Саратов.
Увидев, что фанаты команды противника остановились возле павильона быстрого питания в городе Дубовка, участники преступной группы, скрыв свои лица, проследовали за ними. Зайдя в кафе, они напали на своих оппонентов, устроив тем самым массовую драку в общественном месте.
Приговором Дубовского районного суда Волгоградской области Яиков В.В. и другие участники группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ. Яикову В.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.
Остальным членам преступной группы (9 человек), в зависимости от участия каждого в совершённом преступлении, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 3 месяцев, с применением ст. 73 УК РФ – условно.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.