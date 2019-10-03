













Подробности жуткой истории с нападением волгоградских фанатов «Ротора» на болельщиков из Саратова стали известны ИА «Высота 102». Инцидент с налетом 17 молодчиков в масках на двоих парней произошел в городе Дубовка в июле прошлого года – спустя считанные дни после завершения чемпионата мира по футболу.

Организованная членами фанатской группировки «Rebels» потасовка стала предметом уголовного дела. На скамье подсудимых оказались полтора десятка человек. Летом 2019 года четверо человек Дубовский районный суд признал виновными в совершении уголовного преступления. Один из фигурантов дела приговорен к реальному тюремному сроку, остальные трое получили условные сроки. 10 обвиняемых находятся в ожидании приговора.

Группировку футбольных фанатов в Волгограде возглавлял и, по версии следствия, был инициатором потасовки 31-летний Владимир Яиков. На работе в проектной организации его знали как обычного системного администратора. В местных футбольных кругах он позиционировал себя как лидера группировки «Rebels» (в переводе с английского «бандиты»). Эта структура была создана в Волгограде еще в начале нулевых годов. Яиков провозгласил себя ее боссом в 2011-ом.













В организацию, имевшую свою символику с изображением стрелковой башни, охотно принимались крепкие молодые ребята, готовые в случае необходимости применить кулаки. Мужчин объединяла не только любовь к родным командам, но и ненависть к другим клубам. Яиков, как полагает следствие, изо всех сил пытался самоутвердиться, доказать свое превосходство, завоевать беспрекословный авторитет среди своих подчиненных. Лучшего способа доказать собственные лидерские способности, как организовать массовую драку с неприятелями он, видимо, не нашел.













К матчу «Ротор-2» - «Сокол» члены группировки «Rebels» готовились неделю. Яиков, по версии следствия, тщательно планировал преступление - вовлекал людей, распределял между ним роли, проводил четкий инструктаж, искал автомобили для передвижения.

26 июля команды играли на волгоградском стадионе «Нефтяник» в Советском районе. «Ротор-2» всухую проиграл «Соколу», пропустив целых три мяча, что только подогрело агрессивный настрой местных фанатов. Они прыгнули по машинам и стали преследовать микроавтобус с номерами Саратовской области. Ни о чем не подозревавшие болельщики «Сокола» по пути домой остановились в Дубовке для перекуса.













Возле киоска фастфуда на двоих парней набросилась толпа неизвестных, чьи лица скрывали маски. Они повалили молодых людей на асфальт и стали бить ногами – в живот, по спине и лицу, после чего сели в машины и скрылись. Свидетелями произошедшего стали сотрудники общепита, которых увиденное повергло в ужас. К счастью, саратовцы серьезных травм не получили. Один из ребят, как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, даже смог самостоятельно подняться.













По всей видимости, избивать до смерти фанаты своих неприятелей и не собирались. Цель была иная – вселить страх и заставить себя уважать. Не исключено, что члены «Rebels» могли бы войти во вкус и продолжить организацию беспорядков. Однако в скором времени всех участников задержали правоохранители, возбудившие уголовное дело.

Лидер «Rebels» Яиков, который свою вину отрицает, еще находится на скамье подсудимых, как и девять его приятелей. 22-летний Виктор Лобанов, работавший слесарем в локомотивном депо, за «Хулиганство» и «Побои» получил реальный срок - два года и четыре месяца колонии общего режима. Решение суда в настоящее время находится на обжаловании. Буквально за пару месяцев до инцидента он был осужден условно за совершение кражи.

20-летний студент ВолГУ Денис Шевцов и 22-летний подопечный Волгоградского института бизнеса Андрей Гайдамакин получили по два года тюремного заключения условно. Аналогичный приговор выслушал 31-летний Евгений Меркушин, работавший директором паба на улице Мира в Волгограде. Решения судов вступили в законную силу.



