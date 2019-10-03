Расследования

«Били ногами по лицу»: волгоградские фанаты «Ротора» пошли под суд за нападение на болельщиков из Саратова

Расследования 03.10.2019 17:11
9744 5
03.10.2019 17:11





Подробности жуткой истории с нападением волгоградских фанатов «Ротора» на  болельщиков из Саратова стали известны ИА «Высота 102». Инцидент с налетом 17 молодчиков в масках на двоих парней произошел в городе Дубовка в июле прошлого года – спустя считанные дни после завершения чемпионата мира по футболу.
Организованная членами фанатской группировки «Rebels» потасовка стала предметом уголовного дела. На скамье подсудимых оказались полтора десятка человек. Летом 2019 года четверо человек Дубовский районный суд признал виновными в совершении уголовного преступления. Один из фигурантов дела приговорен к реальному тюремному сроку, остальные трое получили условные сроки. 10 обвиняемых находятся в ожидании приговора. 
Группировку футбольных фанатов  в Волгограде возглавлял и, по версии следствия, был инициатором потасовки 31-летний Владимир Яиков. На работе в проектной организации его знали как обычного системного администратора.  В местных футбольных кругах он позиционировал себя как лидера группировки «Rebels» (в переводе с английского «бандиты»). Эта структура была создана в Волгограде еще в начале нулевых годов. Яиков провозгласил себя ее боссом в 2011-ом. 



В организацию, имевшую свою символику с изображением стрелковой башни, охотно принимались крепкие молодые ребята, готовые в случае необходимости применить кулаки.  Мужчин объединяла не только любовь к родным командам, но и ненависть к другим  клубам. Яиков, как полагает следствие, изо всех сил пытался самоутвердиться, доказать свое превосходство, завоевать беспрекословный  авторитет среди своих подчиненных. Лучшего способа доказать собственные лидерские способности, как организовать массовую драку с  неприятелями  он, видимо, не нашел. 



К матчу «Ротор-2» - «Сокол» члены группировки «Rebels» готовились неделю. Яиков, по версии следствия, тщательно планировал  преступление -  вовлекал людей, распределял между ним роли, проводил четкий инструктаж, искал автомобили для передвижения. 
26 июля команды играли на волгоградском стадионе «Нефтяник» в Советском районе.  «Ротор-2» всухую проиграл «Соколу», пропустив целых три мяча, что только подогрело агрессивный настрой местных фанатов. Они прыгнули по машинам и стали преследовать  микроавтобус с номерами Саратовской области. Ни о чем не подозревавшие болельщики «Сокола» по пути домой остановились в Дубовке для перекуса. 



Возле киоска фастфуда на двоих парней набросилась толпа неизвестных, чьи лица скрывали маски. Они повалили молодых людей на асфальт и стали бить ногами – в живот, по спине и лицу, после чего сели в машины и скрылись. Свидетелями произошедшего стали сотрудники общепита, которых увиденное повергло в ужас. К счастью, саратовцы серьезных травм не получили. Один из ребят, как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, даже смог самостоятельно подняться. 



По всей видимости, избивать до смерти фанаты своих неприятелей и не собирались. Цель была иная – вселить страх и заставить себя уважать. Не исключено, что члены «Rebels» могли бы войти во вкус и продолжить организацию беспорядков. Однако в скором времени всех участников задержали правоохранители, возбудившие уголовное дело. 
Лидер «Rebels» Яиков, который свою вину отрицает, еще находится на скамье подсудимых, как и девять его приятелей. 22-летний Виктор Лобанов, работавший слесарем в локомотивном депо, за «Хулиганство» и «Побои» получил реальный срок - два года и четыре месяца колонии общего режима. Решение суда в настоящее время находится на обжаловании. Буквально за пару месяцев до инцидента он был осужден условно за совершение кражи.
20-летний студент ВолГУ Денис Шевцов и 22-летний подопечный Волгоградского института бизнеса Андрей Гайдамакин получили по два года тюремного заключения условно. Аналогичный  приговор выслушал 31-летний Евгений Меркушин, работавший директором паба на улице Мира в Волгограде. Решения судов вступили в законную силу.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
В Волгоградской области задержали застройщика скандального ЖК «Изумрудный город»
19.09.2019 15:00
41204 6
В Волгограде огласили приговор по громкому делу о покушении на чемпиона Европы по кикбоксингу
17.09.2019 14:36
33970 10
Убийц таксиста ищут в Волгограде и Калмыкии
06.09.2019 13:15
20629 3
Расследования
03.10.2019 15:01
Расследования 03.10.2019 15:01
1346 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.10.2019 13:14
Расследования 03.10.2019 13:14
1602 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.10.2019 12:09
Расследования 03.10.2019 12:09
6158 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.10.2019 12:06
Расследования 03.10.2019 12:06
1068 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.10.2019 17:44
Расследования 02.10.2019 17:44
18819 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.10.2019 16:09
Расследования 02.10.2019 16:09
7585 13 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.10.2019 13:49
Расследования 02.10.2019 13:49
1548 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.10.2019 13:01
Расследования 02.10.2019 13:01
10367 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.10.2019 12:38
Расследования 02.10.2019 12:38
1159 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.10.2019 13:13
Расследования 01.10.2019 13:13
3911 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.10.2019 11:51
Расследования 01.10.2019 11:51
1128 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.10.2019 11:10
Расследования 01.10.2019 11:10
1567 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.10.2019 09:41
Расследования 01.10.2019 09:41
14235 23 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.10.2019 08:14
Расследования 01.10.2019 08:14
13441 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.09.2019 13:46
Расследования 30.09.2019 13:46
2795 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:11
«Били ногами по лицу»: волгоградские фанаты «Ротора» пошли под суд за нападение на болельщиков из СаратоваСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
Сбербанк принял участие в дискуссии «Глобальная экономика и траектории роста: вызовы и решения»Смотреть фотографии
15:59
В центре Волгограда под вывеской гостиницы беглого экс-депутата творятся мерзостиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:39
Убит при исполнении: полицейские открыли в Волгограде мемориал в память о погибших коллегахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Команда волгоградского «КАУСТИКа» стартовала в областном конкурсе «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде у коммерсанта арестовали 9 автомобилей и доллары США за неуплату НДССмотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области наметились признаки ухудшения социально-экономической ситуацииСмотреть фотографии
13:52
ТЦ «Ворошиловский»: начните свой октябрь яркоСмотреть фотографии
13:31
Освоят миллиард: в Волгограде на острове Голодном хотят построить новый коммунальный объектСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде вежливый насильник в черном напал на пенсионерку и исчезСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде снова подорожал бензинСмотреть фотографии
12:30
Безопасный «ЕвроХим» выходит на новый уровеньСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде в 11 дворах сделают новые дорогиСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде вынесли приговор студентке, сбившей девушку на остановкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Пропавшую девочку из Санкт-Петербурга ищут по всей РоссииСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде годовщину пенсионной реформы отмечают одиночными пикетамиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Биометрическая система «Ростелекома» получила одобрение ФСБСмотреть фотографии
10:12
Ложные террористы не напугали чиновников в Волгограде
09:50
В Волгограде училище олимпийского резерва не давало стипендию ребенку-сиротеСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области налоговики взыскивают с обанкроченных предприятий 623,5 млн рублейСмотреть фотографии
09:12
В Волгограде проектированием скандального объекта займется «проверенная» компанияСмотреть фотографии
20:47
Путин вызовет губернатора Волгоградской области с коллегами на спецзаседание ГоссоветаСмотреть фотографии
18:18
Советская актриса прибыла в Волгоградскую область на Дни памяти ШукшинаСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде сотрудница Росреестра попалась на подтасовке сведений в ЕГРН Смотреть фотографии
17:22
«От храма до больницы»: новый родильный дом в Волгограде спроектирует известная компанияСмотреть фотографии
17:01
Единственная и неповторимая: осень на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:35
Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»Смотреть фотографии
16:09
Утром – столб, вечером – радиоволны: волгоградцы ищут «концы» в истории с вышками около домовСмотреть фотографии
15:57
МегаФон стал партнером мирового производителя компьютерных игрСмотреть фотографии
15:55
Все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложнымиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 