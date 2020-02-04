Экология

В Волгограде на месте снесенных гаражей растут помойки

Экология 04.02.2020 10:49
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04.02.2020 10:49


В Волгограде безжалостно сносят металлические гаражи около многоквартирных домов, а вот благоустраивать территории власти не спешат. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие на улице Баумана в Тракторозаводском районе, районные чиновники еще осенью 2018 года заставили владельцев боксов демонтировать постройки.

Тогда волгоградцы просили чиновников отложить снос до весны, чтобы люди могли спокойно вывезти свое имущество, но отсрочки от районных властей они так и не получили. Хотя еще тогда люди выражали опасение, что эта территория, за которой они ухаживали долгие годы, превратится в помойку, а на этом месте вряд ли кто-то разобьет парк. Что, собственно, и произошло. 

Прошло полтора года, а до территории, где остались несколько гаражей, никому нет дела. Власти района потеряли к ней интерес, а жители домов вынуждены наблюдать из окон своих квартир, как этот участок обрастает мусором. 
Еще более неприглядная картина – на улице Нильской в Дзержинском районе Волгограда. Недавно администрация района обязала собственников нескольких гаражей демонтировать боксы. Теперь здесь руины. 
Между тем, в Волгограде продолжают "пачками" сносить гаражи, которыми десятки лет пользовались горожане. При этом в некоторых дворах, наоборот, появляются новые металлические коробки. 

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