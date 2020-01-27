Чиновники Краснослободска в Волгоградской области «забили» на обещания зачистить развалины аварийных домов
Экология 27.01.2020 14:06
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27.01.2020 14:06
"Власти Краснослободска пустили всем пыль в глаза, когда отчитывались о том, что навели порядок на нашей территории после сноса аварийных домов. Третий год пошел, а мы по-прежнему "любуемся" на эти пейзажи ". Об этом заявили ИА "Высота 102" жители домов по улице Лизы Чайкиной города Краснослободска, которые сфотографировали сегодня "красоты" местности на территории Волго-Ахтубинской поймы.
Напомним, информагентство неоднократно рассказывало о ситуации в материалах "Жителям Краснослободска под Волгоградом оставили развалины и пожарища на месте аварийных домов", "Под Волгоградом после визита «Высоты 102» поспешно разбирают жуткие руины аварийных домов", "Под Волгоградом в Краснослободске горят костры на развалинах аварийных домов". Однако за два с лишним года мало что изменилось. По словам жителей, после того, как в Краснослободске чиновники отчитались о завершении программы переселения из аварийного жилья, сюда пригнали технику, часть развалившихся домов действительно вывезли, но в целом как был рассадник инфекции и антисанитарии, так и остался.
"Как можно жить в таком кошмаре?". Этот вопрос, по словам горожан, они не раз задавали главе города и его подчиненным, но толку до сей поры - никакого.
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