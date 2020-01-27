Чиновники Краснослободска в Волгоградской области «забили» на обещания зачистить развалины аварийных домов









"Власти Краснослободска пустили всем пыль в глаза, когда отчитывались о том, что навели порядок на нашей территории после сноса аварийных домов. Третий год пошел, а мы по-прежнему "любуемся" на эти пейзажи ". Об этом заявили ИА "Высота 102" жители домов по улице Лизы Чайкиной города Краснослободска, которые сфотографировали сегодня "красоты" местности на территории Волго-Ахтубинской поймы.

"Как можно жить в таком кошмаре?". Этот вопрос, по словам горожан, они не раз задавали главе города и его подчиненным, но толку до сей поры - никакого.