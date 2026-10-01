На металлургическом заводе «Красный октябрь» спорт давно стал неотъемлемой частью корпоративной культуры. Сотрудники предприятия – постоянные участники как командных, так и индивидуальных соревнований различного уровня.
Этот спортивный сезон не стал исключением и принес в заводскую копилку много значимых наград.
Азарт на поле и на доске
В этом году заводские футболисты не раз поднимались на победный пьедестал.
Сборная взяла золото регионального этапа чемпионата России по мини-футболу среди корпоративных команд – заслуженная победа обеспечила футболистам «Красного октября» путевку на финальные соревнования в Сочи.
Футбольная сборная «Красного октября» впервые с 1957 года стала финалистом соревнований всероссийского уровня в 2026 году.
Также среди значимых наград этого сезона – золотые медали в третьей лиге чемпионата Ассоциации мини-футбола Волгоградской области, первое место во второй лиге турнира Объединенной Футбольной Лиги (ОФЛ) Волгограда в формате «шесть на шесть» и серебро в высшей лиге ОФЛ в формате «восемь на восемь».
63 гола
столько забили игроки команды в матчах регионального этапа чемпионата России по мини-футболу среди корпоративных команд.
Параллельно подразделения предприятия уже начали готовиться к традиционному заводскому турниру по мини-футболу, финал которого состоится в следующем году в преддверии Дня металлурга. В этом сезоне главный футбольный кубок предприятия достался сборной обжимного крупносортного цеха.
В числе полюбившихся заводчанам спортивных игр – и стритбол. В этом году во второй раз «Красный октябрь» при поддержке профсоюзной организации провел турнир по стритболу среди команд структурных подразделений предприятия. По итогам состязаний победу, как и в прошлом году, одержали работники листопрокатного цеха.
Шахматисты на «Красном октябре» тоже не скучают: интеллектуальные соревнования среди сотрудников организуют несколько раз в год. Все партии проходят по швейцарской системе. Здесь побеждает не скорость, а холодный расчёт и умение думать на несколько ходов вперёд. Впрочем, как и во многих производственных задачах.
В этом году впервые «Красный октябрь» провел заводской турнир по настольному теннису. Мероприятие, организованное при участии профсоюзного комитета предприятия, прошло на одной из главных спортивных площадок региона. В соревновании приняли участие 17 работников.
Волейбольная сборная завода тоже в форме: весной она выиграла турнир среди корпоративных команд Волгоградской и Воронежской областей, победив в финале со счётом 3:1.
Километры приносят золото
Работник цеха фасонного литья Павел Красников в этом году представил предприятие на нескольких беговых соревнованиях.
В рамках Московского полумарафона он стал первым в своей возрастной категории на дистанции 21,1 км.
1:14:22
результат Павла Красникова на Московском полумарафоне.
Также заводчанин завоевал золото на Волгоградском полумарафоне-гандикапе, став лучшим в абсолютном зачёте среди мужчин, и серебро мультиформатного фестиваля ULTRA100 в Волжском, где он преодолел дистанцию в 20 километров.
Сотрудники предприятия добиваются успехов и в водных видах спорта. Во второй раз принял участие в суточном марафоне по плаванию работник электросталеплавильного цеха №2 Геннадий Баенко. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, за 24 часа заводчанин проплыл 33 100 метров.
Спорт и здоровый образ жизни как часть заводской культуры
Спорт на «Красном октябре» – это живая традиция, важная составляющая корпоративных ценностей. При поддержке администрации и профсоюза заводчане активно вовлекаются в спортивную жизнь предприятия, города, региона.
Такие инициативы не только способствуют продвижению здорового образа жизни среди сотрудников, но и доказывают, что «Красный октябрь» – это команда, которая привыкла быть в лидерах и на работе, и за её пределами.
Фото: «Красный октябрь».