



На металлургическом заводе «Красный октябрь» спорт давно стал неотъемлемой частью корпоративной культуры. Сотрудники предприятия – постоянные участники как командных, так и индивидуальных соревнований различного уровня.

Этот спортивный сезон не стал исключением и принес в заводскую копилку много значимых наград.

Азарт на поле и на доске

В этом году заводские футболисты не раз поднимались на победный пьедестал.

Сборная взяла золото регионального этапа чемпионата России по мини-футболу среди корпоративных команд – заслуженная победа обеспечила футболистам «Красного октября» путевку на финальные соревнования в Сочи.

Факт Футбольная сборная «Красного октября» впервые с 1957 года стала финалистом соревнований всероссийского уровня в 2026 году.





Также среди значимых наград этого сезона – золотые медали в третьей лиге чемпионата Ассоциации мини-футбола Волгоградской области, первое место во второй лиге турнира Объединенной Футбольной Лиги (ОФЛ) Волгограда в формате «шесть на шесть» и серебро в высшей лиге ОФЛ в формате «восемь на восемь».

Цифра 63 гола столько забили игроки команды в матчах регионального этапа чемпионата России по мини-футболу среди корпоративных команд.

Параллельно подразделения предприятия уже начали готовиться к традиционному заводскому турниру по мини-футболу, финал которого состоится в следующем году в преддверии Дня металлурга. В этом сезоне главный футбольный кубок предприятия достался сборной обжимного крупносортного цеха.





В числе полюбившихся заводчанам спортивных игр – и стритбол. В этом году во второй раз «Красный октябрь» при поддержке профсоюзной организации провел турнир по стритболу среди команд структурных подразделений предприятия. По итогам состязаний победу, как и в прошлом году, одержали работники листопрокатного цеха.





Шахматисты на «Красном октябре» тоже не скучают: интеллектуальные соревнования среди сотрудников организуют несколько раз в год. Все партии проходят по швейцарской системе. Здесь побеждает не скорость, а холодный расчёт и умение думать на несколько ходов вперёд. Впрочем, как и во многих производственных задачах.





В этом году впервые «Красный октябрь» провел заводской турнир по настольному теннису. Мероприятие, организованное при участии профсоюзного комитета предприятия, прошло на одной из главных спортивных площадок региона. В соревновании приняли участие 17 работников.

Волейбольная сборная завода тоже в форме: весной она выиграла турнир среди корпоративных команд Волгоградской и Воронежской областей, победив в финале со счётом 3:1.

Километры приносят золото





Работник цеха фасонного литья Павел Красников в этом году представил предприятие на нескольких беговых соревнованиях.

В рамках Московского полумарафона он стал первым в своей возрастной категории на дистанции 21,1 км.

Рекорды 1:14:22 результат Павла Красникова на Московском полумарафоне.

Также заводчанин завоевал золото на Волгоградском полумарафоне-гандикапе, став лучшим в абсолютном зачёте среди мужчин, и серебро мультиформатного фестиваля ULTRA100 в Волжском, где он преодолел дистанцию в 20 километров.





Сотрудники предприятия добиваются успехов и в водных видах спорта. Во второй раз принял участие в суточном марафоне по плаванию работник электросталеплавильного цеха №2 Геннадий Баенко. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, за 24 часа заводчанин проплыл 33 100 метров.

Спорт и здоровый образ жизни как часть заводской культуры

Спорт на «Красном октябре» – это живая традиция, важная составляющая корпоративных ценностей. При поддержке администрации и профсоюза заводчане активно вовлекаются в спортивную жизнь предприятия, города, региона.

Команда Такие инициативы не только способствуют продвижению здорового образа жизни среди сотрудников, но и доказывают, что «Красный октябрь» – это команда, которая привыкла быть в лидерах и на работе, и за её пределами.

Фото: «Красный октябрь».