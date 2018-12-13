Общество

Под Волгоградом после визита «Высоты 102» поспешно разбирают жуткие руины аварийных домов

Общество 13.12.2018 13:43
16563 8
13.12.2018 13:43


Коммунальные службы приступили к расчистке улицы Лизы Чайкиной в Краснослободске от развалин аварийных домов. Об этом сообщает ИА "Высота 102". С осени прошлого года после расселения людей ветхие строения продолжали жить своей жизнью. Частые поджоги, горы бытового мусора, которые сюда стали складировать несознательные люди, и новые соседи в лице маргиналов – такой пейзаж за окном местных обитателей совсем не радовал. Более того, краснослободцы опасались за свою жизнь – периодические возгорания угрожали их домам, а поселившиеся в полуразрушенных  лачугах бомжи и стаи голодных псов вселяли ужас и страх.

Местные власти отчитались о завершении программы переселения из аварийного жилья. Вот только демонтировать больше десятка аварийных домов, по всей видимости, забыли. В начале декабря съемочная группа «Высоты  102» побывала на улице Лизы Чайкиной. Фото- и видеоотчеты были опубликованы на сайте информагентства. Спустя неделю на месте уже орудовала спецтехника – экскаваторы и «КамАЗы». На сегодняшний день один дом разобран полностью, на подходе – второй.  К новому году, как полагают местные жители, рабочие закончить не успеют. Но праздник люди все равно встретят в приподнятом настроении. «Разбирают дома достаточно бодрыми темпами. Это не может не радовать. Мы находились в полнейшем унынии и с ужасом наблюдали за тем, во что превращается улица. Спасибо редакции «Высоты 102» за то, что помогли решить проблему», - говорит местный житель Валерий Воронов.
ИА «Высота 102» будет следить за процессом расчистки улицы Лизы Чайкиной и обязательно приедет туда вновь.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Репортаж из подземелья: как волгоградцев будут защищать на случай ЧС
25.11.2018 18:02
25615 14
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30543 11
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22572 0
Общество
13.12.2018 17:53
Общество 13.12.2018 17:53
7684 4 Обсудить

0
Далее
Общество
13.12.2018 16:21
Общество 13.12.2018 16:21
6805 7 Обсудить

0
Далее
Общество
13.12.2018 14:57
Общество 13.12.2018 14:57
21453 8 Обсудить

0
Далее
Общество
13.12.2018 14:01
Общество 13.12.2018 14:01
1651 24 Обсудить

0
Далее
Общество
13.12.2018 13:22
Общество 13.12.2018 13:22
6794 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.12.2018 12:38
Общество 13.12.2018 12:38
11613 21 Обсудить

0
Далее
Общество
13.12.2018 11:19
Общество 13.12.2018 11:19
4399 10 Обсудить

0
Далее
Общество
13.12.2018 10:06
Общество 13.12.2018 10:06
4049 7 Обсудить

0
Далее
Общество
13.12.2018 09:55
Общество 13.12.2018 09:55
2441 8 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2018 19:15
Общество 12.12.2018 19:15
9455 17 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2018 17:04
Общество 12.12.2018 17:04
6212 8 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2018 16:13
Общество 12.12.2018 16:13
9559 13 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2018 15:26
Общество 12.12.2018 15:26
21588 35 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2018 15:06
Общество 12.12.2018 15:06
6197 3 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2018 15:04
Общество 12.12.2018 15:04
1214 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:47
В Волгограде задержали женщину-водителя, сбившего троих подростков на пешеходном переходеСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: Губернатор Волгоградской области побывал «в гостях у сказки»Cмотреть видео
19:54
В Волгограде водитель сбил трех подростков и скрылся с места аварии: объявлен план "Перехват"
17:53
Первый зампрокурора Волгоградской области возвращается на АлтайСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области овчарка покусала двоих детейСмотреть фотографии
16:22
Производители суррогатного алкоголя поставляли канистры с "пойлом" на рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области судья Калачевского суда пришел к жильцам «аварийных» домовСмотреть фотографии
16:20
Прокурору Москвы Владимиру Чурикову ищут заменуСмотреть фотографии
15:25
Волгоградских энергетиков наказали по минимуму за гибель птиц в природном паркеСмотреть фотографии
14:57
«Попали в трубу»: в пятиэтажке Волгограда люди травятся угарным газомСмотреть фотографии
14:53
Похитителям бизнесмена из Волгограда дали 51 год колонии на четверыхСмотреть фотографии
14:01
Общественники первыми узнают о новом тарифе на вывоз мусора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом после визита «Высоты 102» поспешно разбирают жуткие руины аварийных домовСмотреть фотографии
13:22
Сильный дождь, туман и гололедица: Волгоградскую область берет в плен недобрая погодаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде продлевают мораторий на повышение пенсий чиновникамСмотреть фотографии
12:18
Бастрыкин поручил СУ СКР по Волгоградской области пересмотреть дело погибшего в школе подросткаСмотреть фотографии
11:19
В Волгоградской области платные парковки станут для некоторых бесплатными Смотреть фотографии
11:07
В Волгограде по уголовным статьям осудили "автоподставщиков"Смотреть фотографии
10:06
Аллея Героев в Волгограде засияла новогодними огнямиСмотреть фотографии
10:01
Фигурантом уголовного дела стал водитель, сбивший и бросивший ребенка на переходе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Услуги VIP-сервиса в аэропорту Волгограда для делегаций обойдутся бюджету в полмиллиона рублейСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде загорелся автомобиль чиновникаСмотреть фотографии
07:14
Налоговые отчисления «ЕвроХим-ВолгаКалия» за 9 месяцев текущего года составили 610,1 млн рублейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Жители Волгограда снова оказались в скользкой ситуации Cмотреть видео
19:15
В Волгограде в новом году повысится стоимость проезда на четырех видах общественного транспортаСмотреть фотографии
17:51
«Волонтер Путина» покидает кресло председателя комитета молодежной политики в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:04
Жадные водители маршруток "Краснослободск-Волгоград" разоряют пассажиров на таксиСмотреть фотографии
16:20
К выборам в Волгоградскую облдуму-2019 по-новому нарезают избирательные округаСмотреть фотографии
16:13
Очнулся - гипс: травмпункты переполнены пострадавшими от гололеда волгоградцами (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
16:05
"Мусорный" оператор нанимает консультанта для работы по обращению с ТКО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 