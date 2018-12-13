Общество 13.12.2018 13:43
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13.12.2018 13:43
Коммунальные службы приступили к расчистке улицы Лизы Чайкиной в Краснослободске от развалин аварийных домов. Об этом сообщает ИА "Высота 102". С осени прошлого года после расселения людей ветхие строения продолжали жить своей жизнью. Частые поджоги, горы бытового мусора, которые сюда стали складировать несознательные люди, и новые соседи в лице маргиналов – такой пейзаж за окном местных обитателей совсем не радовал. Более того, краснослободцы опасались за свою жизнь – периодические возгорания угрожали их домам, а поселившиеся в полуразрушенных лачугах бомжи и стаи голодных псов вселяли ужас и страх.
Местные власти отчитались о завершении программы переселения из аварийного жилья. Вот только демонтировать больше десятка аварийных домов, по всей видимости, забыли. В начале декабря съемочная группа «Высоты 102» побывала на улице Лизы Чайкиной. Фото- и видеоотчеты были опубликованы на сайте информагентства. Спустя неделю на месте уже орудовала спецтехника – экскаваторы и «КамАЗы». На сегодняшний день один дом разобран полностью, на подходе – второй. К новому году, как полагают местные жители, рабочие закончить не успеют. Но праздник люди все равно встретят в приподнятом настроении. «Разбирают дома достаточно бодрыми темпами. Это не может не радовать. Мы находились в полнейшем унынии и с ужасом наблюдали за тем, во что превращается улица. Спасибо редакции «Высоты 102» за то, что помогли решить проблему», - говорит местный житель Валерий Воронов.
ИА «Высота 102» будет следить за процессом расчистки улицы Лизы Чайкиной и обязательно приедет туда вновь.
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