По данным мониторинговых каналов, днем 1 октября беспилотники ВСУ фиксировались в воздушном пространстве над Михайловским, Ольховским и Кумылженским районами.
Вечером, по состоянию на 23:00, о новых целях в регионе не сообщалось, однако системы оповещения были приведены в действие в превентивном порядке. Жителям региона рекомендовано занять безопасные места в квартирах и домах, выбрав комнаты без окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сесть на пол между двумя капитальными стенами, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом. Для вызова экстренных служб следует набирать номер 112.
Беспилотная опасность на территории региона сохраняется. Жителям рекомендуется следить за сообщениями экстренных служб .