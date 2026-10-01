



В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Первая тревога, начавшаяся в 08:45, была снята в середине дня. Повторное предупреждение поступило в 22:43.

По данным мониторинговых каналов, днем 1 октября беспилотники ВСУ фиксировались в воздушном пространстве над Михайловским, Ольховским и Кумылженским районами.

Вечером, по состоянию на 23:00, о новых целях в регионе не сообщалось, однако системы оповещения были приведены в действие в превентивном порядке. Жителям региона рекомендовано занять безопасные места в квартирах и домах, выбрав комнаты без окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сесть на пол между двумя капитальными стенами, не подходить к окнам и не пользоваться лифтом. Для вызова экстренных служб следует набирать номер 112.

Беспилотная опасность на территории региона сохраняется. Жителям рекомендуется следить за сообщениями экстренных служб .