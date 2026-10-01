Стало известно о состоянии пострадавших в аварии, которая произошла накануне, 30 сентября в Среднеахтубинском районе, где травмировались семь человек, включая четверых детей. Как сообщили в облздраве, двое детей 2020 и 2025 годов рождения лечатся в отделении нейрохирургии больницы СМП №7. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести.