Стало известно о состоянии пострадавших в аварии, которая произошла накануне, 30 сентября в Среднеахтубинском районе, где травмировались семь человек, включая четверых детей. Как сообщили в облздраве, двое детей 2020 и 2025 годов рождения лечатся в отделении нейрохирургии больницы СМП №7. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести.
- Остальные участники ДТП направлены на амбулаторное лечение, - добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, как сообщали в ГУ МВД по Волгоградской области, под Волгоградом столкнулись Skoda и «Лада Гранта». Авария случилась на 14-м километре автодороги «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба».
Фото ГУ МВД по Волгоградской области