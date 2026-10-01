Волгоградцы и волжане пожаловались на проблемы с дозвоном

Федеральные новости

Минобороны: ВС РФ поразили цех по производству катеров и судно в Черноморске

Вооружённые силы России продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В ночь на 1 октября...