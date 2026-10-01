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Общество

Волгоградцы и волжане пожаловались на проблемы с дозвоном

Общество 01.10.2026 13:16
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01.10.2026 13:16


Жители Волгограда и Волжского сообщают о проблемах с мобильной связью. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, в течение нескольких часов 1 октября невозможно было дозвониться до родных и знакомых.

- Абонент то недоступен, то занят, а, если удавалось дозвониться, то разговор прерывался, - поделились пользователи мобильной связи.

Проблемы c дозвоном  жители области связывают с беспилотной опасностью, которая действовала почти 4 часа утром с 8-46 ч. 1  октября. В 13-00 ч. угроза атак БПЛА в регионе была снята. После этого дозвониться стала намного легче. 


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