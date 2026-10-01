Волгоградцы и волжане пожаловались на проблемы с дозвоном

Жители Волгограда и Волжского сообщают о проблемах с мобильной связью. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, в течение нескольких часов 1 октября невозможно было дозвониться до родных и знакомых.
- Абонент то недоступен, то занят, а, если удавалось дозвониться, то разговор прерывался, - поделились пользователи мобильной связи.
Проблемы c дозвоном жители области связывают с беспилотной опасностью, которая действовала почти 4 часа утром с 8-46 ч. 1 октября. В 13-00 ч. угроза атак БПЛА в регионе была снята. После этого дозвониться стала намного легче.