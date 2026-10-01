



Вооружённые силы России продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

В ночь на 1 октября беспилотниками поражены несколько объектов. В Киеве уничтожен транспортно-логистический центр ООО «Рента Логистик» – в его складском здании был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.

В Одессе и Одесской области атакован дата-центр «HOSTING-UA», через который обрабатывалась разведывательная и другая служебная информация для формирований ВСУ. В порту Черноморск поражено морское судно типа «сухогруз» с военным имуществом и грузом двойного назначения.

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