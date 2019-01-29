







Получается, что в середине декабря власти Краснослободска лишь сделали вид, пригнав коммунальную технику и устроив спектакль под названием «Работа закипела». Жители близлежащего частного сектора тогда не скрывали радости, что наконец-то будут избавлены от проблемы. Ведь после того, как десяток аварийных домов был расселен, начался самый настоящий кошмар.





Опустевшие строения и их развалины облюбовали бомжы, наркоманы и стаи собак. Все это, а еще пожары и разрастающаяся помойка (кто-то начал свозить сюда мусор) представляли опасность. Сейчас на улице Лизы Чайкиной по-прежнему можно наблюдать картины, напоминающие кадры из кинофильмов о войне. Все те же развалины, остатки домов, торчащие печные трубы, горы строительного мусора и различных отходов.





Из нового - пара пылающих костров. Кто и зачем их развел, журналистам выяснить не удалось - вокруг не было ни души. Тем не менее, огонь ярко пылал в нескольких метрах от жилых домов.

ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.







