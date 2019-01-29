Общество

Под Волгоградом в Краснослободске горят костры на развалинах аварийных домов

Общество 29.01.2019 13:39
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29.01.2019 13:39


Жуткое наследство программы переселения граждан из аварийного жилья по-прежнему является главной достопримечательностью улицы Лизы Чайкиной в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. О ситуации ИА «Высота 102» рассказывало ранее - в публикациях «Жителям Краснослободска под Волгоградом оставили развалины и пожарища на месте аварийных домов» и  «Под Волгоградом после визита «Высоты 102» поспешно разбирают жуткие руины аварийных домов». Как выяснилось сегодня, ни о какой зачистке территории от развалин и помоек речи не идет. 

Получается, что в середине декабря власти Краснослободска лишь сделали вид, пригнав коммунальную технику и устроив спектакль под названием «Работа закипела». Жители близлежащего частного сектора тогда не скрывали радости, что наконец-то будут избавлены от проблемы. Ведь после того, как десяток аварийных домов был расселен, начался самый настоящий кошмар. 

Опустевшие строения и их развалины облюбовали бомжы, наркоманы и стаи собак. Все это, а еще пожары и разрастающаяся помойка (кто-то начал свозить сюда мусор) представляли опасность. Сейчас на улице Лизы Чайкиной по-прежнему можно наблюдать картины, напоминающие кадры из кинофильмов о войне. Все те же развалины, остатки домов, торчащие печные трубы, горы строительного мусора и различных отходов. 

Из нового - пара пылающих костров. Кто и зачем их развел, журналистам выяснить не удалось - вокруг не было ни души. Тем не менее, огонь ярко пылал в нескольких метрах от жилых домов. 
ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.


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