Две авиабомбы весом в 550 кг подорвали под Волгоградом

Специалисты пиротехнического расчета ГУ МЧС по Волгоградской области вывезли в безопасное место две найденные авиабомбы времен Сталинградской битвы и подорвали их.

Ранее сообщалось, что самый большой снаряд – ФАБ-500 был обнаружен накануне, 30 сентября, в Калачевском районе около СНТ «Тихий Дон». ФАБ-50 нашли в Городищенском районе, в пяти километрах от поселка Самофаловка. К слову, теперь, после создания пиротехнического расчета на базе волгоградского МЧС, процесс уничтожения обнаруженных боеприпасов проходит гораздо быстрее. Раньше этим занимались саперы из Ростовской области.