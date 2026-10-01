



Автопарк «Концессий водоснабжения» пополнился новой комбинированной каналопромывочной машиной ТКМ-527S. Как пояснили в компании, она предназначена для ликвидации засоров, гидродинамической прочистки канализационных сетей, размыва твёрдых слежавшихся отложений в трубопроводах диаметром до 2,5 метра, очистки колодцев глубиной не менее 25 метров, отстойников, а также подготовки трубопроводов к восстановлению методом санации.





Машина оснащена цистерной для ила объёмом 9 кубометров, вместительными пеналами для инструментов и напорно-всасывающих рукавов, пультом радиоуправления. Насос высокого давления и вакуумный насос могут работать как одновременно, так и раздельно. В комплект входит набор каналопромывочных насадок IBG-TECH: бомба, граната, донная, корнерез, пробивная, «в потоке». Техника сохраняет работоспособность даже при температуре минус 30 градусов.

Подобные модели ранее использовались только в Москве и Санкт-Петербурге, теперь такая машина появилась и в Волгограде.

Специалисты напоминают: наличие современной спецтехники не отменяет необходимости соблюдать потребительскую дисциплину. Хозяйственно-бытовой мусор запрещено выбрасывать в канализацию – для этого предназначены мусорные контейнеры.

Фото: «Концессии водоснабжения»