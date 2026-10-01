В Волгограде с 1 октября стартовала подтопка соцобъектов





В связи с прогнозируемым краткосрочным похолоданием в Волгограде с 1 октября стартует подтопка объектов социальной сферы. Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий полномочия главы города Шафран Тепшинов.

Отопление будет подаваться в школы, детские сады, медицинские учреждения и другие соцобъекты по заявкам их руководителей и при наличии технической возможности. Мера позволит обеспечить комфорт в учреждениях, не дожидаясь официального старта отопительного сезона для жилого фонда — он начинается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже +8 °C.

Готовность учреждений образования и здравоохранения к отопительному сезону составляет 100%. Источники теплоснабжения города также полностью подготовлены, основные мероприятия по подготовке жилого фонда к зиме выполнены. Подготовка городского теплового хозяйства к новому сезону началась сразу после окончания предыдущего отопительного периода.