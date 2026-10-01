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Общество

В ФАС пригрозили регионам отменой завышенных тарифов на свет и газ

Общество 01.10.2026 21:02
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01.10.2026 21:02


Федеральная антимонопольная служба России следит за обоснованностью роста тарифов с 1 октября на газ и электроэнергию для населения. В случае, если значения превысят предельные уровни, то такие тарифные решения будут отменены, сообщили в ФАС РФ.

С 1 октября в России повышаются тарифы на коммунальные услуги, в частности на газ и электроэнергию. Данные изменения, как поясняют в антимонопольном органе, ограничены Прогнозом социально-экономического развития.

Так, конечная цена на газ для населения с 1 октября текущего года изменится в среднем на 84 копейки.

По электроэнергии тарифы не должны превышать определенные службой предельные уровни, установленные для регионов приказом ФАС России от 19.12.2025 № 1130/25. Они были определены с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан. Каждый регион на основе этих предельных уровней установил конкретные значения тарифов на свет. 

Напомним, что комитет тарифного регулирования Волгоградской области ранее заявил об изменениях тарифов на газ и мусор. В целом было отмечено, что в среднем коммуналка в Волгоградской области с 1 октября подорожает на 11,2%. 

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