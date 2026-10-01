Локомотив снес «Оку» на железной дороге: водитель авто погиб





В Саратовской области в результате происшествия на железной дороге погиб водитель автомобиля «Ока». Как сообщили в Южной транспортной прокуратуре, ДТП произошло сегодня, 1 октября.

– На переезде между станциями Римско-Корсаковка и Разъезд Приволжской железной дороги произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, водитель которого погиб. Схода подвижного состава нет, – говорится в комментарии прокуратуры. – Ершовской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.





Ведомство опубликовало фотокадры с места происшествия. Судя по всему, после столкновения локомотив протащил «Оку» по путям десятки метров. Водитель малолитражки оказался зажатым в салоне.

Как сообщает ИА «СарИнформ», на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Отметим, что накануне, 30 сентября, вечером на железнодорожном переезде в Саратове произошло столкновение маневрового тепловоза с самосвалом. В данном случае обошлось без жертв.