Заморозки до -3º надвигаются на Волгоградскую область

О резком похолодании в начале октября предупредили жителей Волгоградской области в ГУ МЧС. В отдельных районах региона со 2 по 4 октября в ночные и утренние часы ожидается снижение температуры в воздухе и на поверхности почвы от -0,1 до -3,0º.