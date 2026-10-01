Заморозки до -3º надвигаются на Волгоградскую область

О резком похолодании в начале октября предупредили жителей Волгоградской области в ГУ МЧС. В отдельных районах региона со 2 по 4 октября в ночные и утренние часы ожидается снижение температуры в воздухе и на поверхности почвы от -0,1 до -3,0º.
Общество 01.10.2026 12:20
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01.10.2026 12:20
Ранее сообщалось, что к выходным в регионе понизятся дневные и ночные температуры. Так, днем в субботу в Волгограде будет не более +10. Также не исключены осадки.
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