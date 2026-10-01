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Спорт

«Каустик» вырвал победу у «Ак Барса» в ураганном матче Суперлиги – 39:36

Спорт 01.10.2026 17:53
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01.10.2026 17:53


Волгоградский «Каустик» продолжает доказывать, что с этой командой в Суперлиге придётся считаться. В шестом туре «химики» на выезде одолели казанский «Ак Барс» – 39:36. Для волгоградцев эта победа стала второй в сезоне и, пожалуй, самой характерной: она добыта не за счёт одного всплеска, а через умение держать темп, терпеть и брать своё в ключевые минуты.

Матч с первых секунд пошёл по сценарию «кто кого перебросает». Команды не стали тратить время на разведку и уверенно пошли вперёд: только к 8‑й минуте «Каустик» впервые вышел вперёд – 5:4, но дальше пошла настоящая качельная история. Соперники отвечали ударом на удар, и до конца первого тайма игра шла мяч в мяч. Кульминацией отрезка стали действия Даниила Кольцова и Кирилла Акрамова: в концовке они забили те самые два мяча, которые позволили уйти на перерыв с комфортным преимуществом – 22:20.

Во втором тайме интрига только нарастала. «Каустик» сумел увеличить отрыв до «+4», но следом у волгоградцев случилась голевая засуха – и «Ак Барс», поймавший ритм быстрых контратак, этим воспользовался. На 41‑й минуте счёт стал равным – 27:27. Казалось, казанцы вот‑вот перехватят инициативу, но именно в этот момент сказался опыт гостей: они не поддались панике, удержали структуру и снова взяли игру под контроль. В итоге волгоградский клуб довёл матч до важной победы – 39:36.

Победный рисунок «Каустика» строился на высокой реализации (72 % против 64 % у соперника) и хладнокровии в решающие минуты. Особенно ярко проявил себя Вадим Ибраков (8 голов), которого признали лучшим игроком матча в составе волгоградцев. У «Ак Барса» солировал Павел Немков, забивший 8 мячей, – но даже его результативности не хватило, чтобы переломить ход встречи.

Статистика подтверждает: это была дуэль равных, где всё решили нюансы. Но лучше всего суть матча сформулировал главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников:

– Игра была открытая, быстрая. Мы думали, что мы будем побыстрее, но соперник тоже показал высокие скорости. Играли на встречных курсах, забили много мячей, в обороне допустили много ошибок. Поэтому счёт такой – 39:36. 

Слова наставника как нельзя лучше описывают то, что происходило на площадке: ураганный темп, качели в счёте и борьба без оглядки на собственные ворота.

«Ак Барс» (Казань) – «Каустик» (Волгоград) – 36:39 (20:22)
30 сентября, 18:00. Суперлига. Предварительный этап, 6-й тур.
Казань. СК «Бустан». Количество зрителей: 400.
Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов (оба – Тольятти).
«Ак Барс»: Юрча – Арчибасов (3), Трушин (3), Семенов (8), Ларин (6), Корякин (1), Немков (8) – Верещагин, Николаев, Резник (3), Шейкин, Вереин (2), Ежов, Елистратов, Кожедуб, Латыпов (2).
«Каустик»: Великанов – Кольцов (8), Глущенко (4), Акрамов (7), Тропин (2), Ибраков (8), Алексанян (1) – Теплухин, Косенков, Светлов (4), Токмаков (1), Кумсков, Кудинов, Пихтярев (4), Турунцев, Востриков.
Эффективность бросков %: 64 – 72.
7-метровые/голы: 5/3 – 5/4.
Штрафное время: 4 – 10.

Теперь «Каустику» предстоит серьёзная проверка: 7 октября на «Динамо Арене» в Волгограде команда Дмитрия Бочарникова и Богдана Кольцова встретится с «Зенитом» из Санкт‑Петербурга – серебряным призёром прошлого сезона. Начало матча в 18:30. Если волгоградцы хотят закрепиться в верхней половине таблицы, именно такие игры станут для них определяющими.

Александр Веселовский
Фото: «Ак Барс»

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