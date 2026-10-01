



В полицию Камышина Волгоградской области обратилась 76-летняя женщина, находившаяся в городе в гостях у подруги. Как пояснили в пресс-службе регионального главка МВД, в мессенджере с ней связалась неизвестная, представившаяся соседкой по дому, и под предлогом добавления в чат жильцов отправила ссылку.

Перейдя по ней, пенсионерка попала на мошенников, которые представились сотрудниками банка и Росфинмониторинга. Убедив женщину в необходимости сохранить сбережения, они заставили её снять деньги и перевести их на так называемый «безопасный счёт». В результате потерпевшая передала злоумышленникам около 500 тысяч рублей.

Когда женщина попыталась выполнить очередное указание и перевести ещё более 100 тысяч рублей, сотрудница салона связи заподозрила обман и вызвала полицию. Прибывшие правоохранители разъяснили пенсионерке, что она стала жертвой мошенников, и предотвратили дальнейшее хищение средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).



