Под Волгоградом алиментщика сняли с автобуса по дороге в Москву

Житель Волгоградской области попытался избежать обязанности платить алименты своей дочери, однако это ему не удалось. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, нерадивого отца из Жирновского района приставы неоднократно вызывали должника на прием, но тот игнорировал требования сотрудников. Не могли его застать и по месту регистрации. Мужчину привлекли к административной ответственности за долг в 900 тысяч рублей, а тот, как выяснилось, попытался уехать из региона, купив билет до Москвы на междугородний автобус.

Однако об этом стало известно судебным приставам. Сотрудники прибыли заранее в Рудню, где должен был сделать остановку автобус. Увидев приставов, алиментщик понял, что спорить бесполезно и покинул салон.