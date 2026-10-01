Волгоградка стала одним из призеров конкурса «Учитель года России»





Учитель математики волгоградской школы «Поколение» Валерия Слинкина вошла в число шести призеров заключительного этапа всероссийского конкурса «Учитель года России». Волгоградка стала единственной женщиной среди коллег-мужчин, добившихся таких успехов.

Имена определили по итогам второго тура, в котором участвовали 20 педагогов страны. Всего в конкурсе состязались 89 человек.



По информации комитета образования и науки Волгоградской области, финалисты провели открытый урок, продемонстрировав навыки подготовки, проведения и анализа занятия, а также прошли испытание «Педагогическое интервью». Второй этап конкурса проходил в Москве, где Валерия успешно выступила в «Блицтурнире» и «Профессиональной мастерской». Торжественное награждение пройдет в Государственном Кремлевском дворце.



Валерия Слинкина — выпускница Волгоградского государственного социально-педагогического университета, получила высшее педагогическое образование по профилям «Математика» и «Информатика». В 2025 году она была призером регионального этапа конкурса «Учитель года», представляя лицей № 1 Красноармейского района. С сентября 2025 года работает в школе «Поколение».



Фото администрации Волгоградской области