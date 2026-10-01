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Спорт

Анастасия Захарова в Пекине: старт удался, впереди испытание классом

Спорт 01.10.2026 20:39
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01.10.2026 20:39


Анастасия Захарова уверенно шагнула во второй круг престижного турнира WTA-1000 в Пекине, и этот результат уже сам по себе звучит как заявка. В первом круге россиянка буквально не оставила шансов китаянке Юйшань Шао – 6:0, 6:2 за 59 минут. Такой темп и такая чистота игры на харде – редкий комплимент для теннисистки, занимающей 110‑ю строчку рейтинга.

Разница в классе – и умение её нивелировать

На бумаге разрыв между соперницами выглядит внушительно: 110‑е место против 752‑го. Но в женском туре цифры не всегда отражают реальную картину: покрытие, форма, подача и даже фактор домашнего корта могут менять расклад. В Пекине всё это работало против Шао, а для Захаровой стало возможностью показать свой лучший теннис.

И всё же следующий барьер куда серьёзнее. Во втором круге её ждёт Белинда Бенчич – 12‑я ракетка мира и девятый номер посева. У швейцарки богатый опыт больших матчей и умение держать темп на харде, где скорость и точность подачи решают многое. При этом Захарова не входит в число сеянных теннисисток: с 110‑м номером рейтинга она не получила «льгот» посева, и потому уже сам выход во второй круг – серьёзное достижение. Для неё это не просто проверка формы – это экзамен на готовность играть на уровне топ‑турниров.

Матч второго круга запланирован на 3 октября. И вне зависимости от исхода, старт Захаровой в Пекине уже показал: у неё есть и характер, и техника, чтобы бороться за результат даже против фавориток.

Карточка матча

WTA 1000, Пекин. Хард
1/16 финала
Белинда Бенчич (Швейцария, №12 WTA, №9 посева) – Анастасия Захарова (Россия)
Дата: 3 октября 2026, 07:00.

Александр Веселовский
Фото: VK Видео

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